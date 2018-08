Staf en Mathias Coppens schoppen het in 2 maanden tijd tot onderbroekenmodel (en het resultaat mag er wezen) SD

29 augustus 2018

09u59

Bron: VTM 18 TV Het zesde seizoen van 'Het Lichaam van Coppens' start met een grondige renovatie. Niet van het programma, maar wél van het lichaam van Coppens zelf: het lijf van Staf en Mathias. De broers vroegen zich deze zomer af of ze zo veel spieren en een sixpack kunnen kweken om onderbroekenmodel te worden.

Om de lat meteen hoog te leggen, gaven ze zichzelf slechts twee maanden tijd om die doelstelling te halen. En het resultaat mag er zijn: na twee maand lijken de lichamen van Staf en Mathias in niets meer op wat ze waren. Een resultaat waar ze naar eigen zeggen keihard voor hebben gewerkt en ook bijzonder trots op zijn. Uiteindelijk tekent HEMA hen voor de shoot en een folder: hun kathedraal van een lijf is vanaf woensdag 29 augustus te bewonderen in de reclamefolder van de keten. Ook in de winkels zelf krijgen ze affiches.

Een sixpack in twee maanden

Staf en Mathias begonnen hun ‘renovatie’ niet alleen, maar kregen professionele begeleiding van onder andere professor Hespel van KULeuven, diëtiste Marlies Huysentruyt en sportcoaches Jan, Thys en Jonathan. Zij hielpen de broers veranderen van hesp naar hunk. Droge worst, een portie gemengd, de Duveltjes: het was lang taboe. Twee maand lang was er alleen soep, rijst en kip en heel veel trainen. Na bijzonder intensieve en moeilijke weken kroop de opdracht die ze zichzelf hadden aangemeten niet alleen in lijf en leden, maar ook in het hoofd. Zowel Staf als Mathias konden twee maand lang aan niks anders denken aan wat ze mochten eten en wat niet. "Echt vrolijk word je er niet van", klinkt het.

We hadden maar 8 weken tijd .... hoe we dat gedaan hebben en of je daar vrolijk van wordt ? Volgende week 6 sept #hlvc #hetlichaamvancoppens💪 Een foto die is geplaatst door null (@staf_coppens) op 29 aug 2018 om 10:18 CEST

In hun onderbroek

Maar het blijft het niet bij de onderbroekenshoot: Staf en Mathias legden hun lichamen op foto vast in het begin van de proef en op het einde. Zo verzamelden ze een mooie reeks ‘voor’ en ‘na’ foto’s. Twaalf om precies te zijn. Voor elke maand één. Zo schoppen ze het naast onderbroekenmodel ook tot ‘calenderboy’ en kunnen ze nog elke dag van het jaar genieten van hun resultaat.

Leuk detail: de kalenders zijn vanaf 11 september voor 7 euro te verkrijgen bij Kruidvat. Die 7 euro gaat integraal naar Rode Neuzen Dag.

'Het Lichaam van Coppens', vanaf donderdag 6 september om 20u35 bij VTM.