Staf en Mathias Coppens laten de proeven nu over aan bekende duo’s: "Mix van 'Fort Boyard' en 'Het lichaam van Coppens'" DBJ

30 oktober 2019

00u00 0 TV "We hebben zelf genoeg pijn geleden, nu is het aan anderen." Staf (38) en Mathias (41) Coppens nemen met een knipoog afscheid van 'Het lichaam van Coppens', maar zetten daar vanavond met 'De code van Coppens' een even guitig programma tegenover. De broertjes sluiten twee bekende duo's op in een reeks kamers, waaruit ze zo snel mogelijk moeten proberen te ontsnappen.

Een ruimte waaruit je zo snel mogelijk moet ontsnappen door raadsels op te lossen. Het doet denken aan een escape room, maar dat is een woord dat de broertjes liever niet horen. "We hebben er alles aan gedaan om het meer te laten zijn dan enkel zo'n ontsnappingskamer", vertelt Mathias. "Het grote verschil zit in het feit dat er in 'De code van Coppens' veel fysieke aspecten zitten, het is ook allemaal wat gewaagder. We plakken Ann Van Elsen bijvoorbeeld op drie meter hoogte vast met secondelijm. Vooraf uitvoerig getest, uiteraard, maar niet ongevaarlijk. Bovendien vullen we de raadsels aan met allerlei proefjes waar we in 'Het lichaam van Coppens' niet meteen blijf mee wisten. De experimenten verklaren we dan in een studio met onze wetenschapsvriend Lieven Scheire, die perfect kan uitleggen wat er precies gebeurt tijdens die proeven. Ik zie het programma meer als een mix van 'Fort Boyard' en 'Het lichaam van Coppens' dan als een escape room."

Koen 'beest' Wauters

In de aflevering van vanavond nemen '40-45'-broers Jonas Van Geel en Jelle Cleymans het op tegen 'Familie'-acteurs Kürt Rogiers en Sandrine André. In een reeks kamers rond het thema 'ziekenhuis' - elke aflevering is het thema anders - moeten ze zich al dissecterend en rekenend een weg naar de uitgang spelen. De samenstelling van die duo's is volgens de broertjes van essentieel belang. "Hoe beter ze elkaar kennen, hoe leukere televisie dat oplevert", weet Staf. "Het viel mijn vrouw Monique bijvoorbeeld op hoe anders Jonas Van Geel praat tijdens de proeven met Jelle. Ze worden allebei opgeslorpt in dat spel en zijn volledig zichzelf, dat levert een heel leuke dynamiek op. Zo zie je bijvoorbeeld ook wat voor een angsthaas Wim Lybaert (duo met Jeroen Meus, red.) is of hoe Valerie De Booser en Koen Wauters echt met elkaar omgaan. Wist jij dat Valerie Koen altijd 'beest' noemt? (lacht)"

Zes seizoenen stelden de broers hun lichaam ter beschikking van de wetenschap in 'Het lichaam van Coppens' en ze maakten meer dan vijftig afleveringen samen. De twee verstaan elkaar dan ook blindelings. "Toch blijft het me verbazen wat voor een geweldige tv-maker onze Mathias is. (denkt even na) Al verwacht ik nu wel dat hij ook iets liefs over mij zegt. (hilariteit bij de twee)" "Staf is de creatiefste van ons tweeën, ik diegene die de knopen doorhakt", vult Mathias aan. "Maar als we samenwerken, hebben we vaak aan een woord genoeg om elkaar te begrijpen."

Tijd voor vernieuwing

De twee vormen een geoliede machine, maar toch ziet het er niet naar uit dat er snel nog een nieuw seizoen van 'Het lichaam' aankomt. "Zeg nooit nooit, maar het was weleens tijd voor vernieuwing", vertelt Mathias. "Al moet ik zeggen dat we oprecht evenveel plezier beleven aan het verzinnen van de proeven dan ze zelf uit te voeren. Mensen vergeten het misschien eens, maar we verzinnen alles zelf. Samen met het team van Roses Are Blue (het productiehuis van Mathias, red.), uiteraard." "Maar daarnaast hebben al die seizoenen van 'Het lichaam' zelf wel genoeg pijn geleden. Het was nu wel een keer tijd om anderen te zien lijden", lacht Staf.

'De code van Coppens’ 20.35 uur op VTM