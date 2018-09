Staf en Mathias Coppens gaan Gert Verhulst achterna KDL

27 september 2018

16u00

Bron: VTM 0 TV Gert Verhulst is binnenkort niet de enige met een eigen pretpark. Staf en Mathias Coppens willen na hun uren namelijk ook nog gratis op de rollercoaster gaan zitten, net als Gert. De broers pakken hun nieuwe droom dan ook geheel op hun eigen manier aan: ze bouwen hun pretpark lekker zélf!

Ieder pretpark heeft zijn state-of-the-art attractie waarmee ze kunnen uitpakken en waarvoor mensen graag uren in de rij staan. Bobbejaanland heeft zijn Typhoon, de Efteling zijn Python en Disneyland de Space Mountain. Wat kunnen de broers verzinnen om daar tegenover te zetten en ze zelf kunnen maken? Een zelfgemaakte bungee! Met simpele keukenrekkertjes.

(lees verder onder de foto)

Maar Staf en Mathias wagen zich in de nieuwe aflevering van 'Het Lichaam van Coppens' nog aan andere experimenten. Zo gaan ze na of je zelf golven kan maken waar je op kan surfen, vragen ze zich af of je kan zwemmen in zand én testen de broers het nut van nanotechnologie.

'Het Lichaam van Coppens', donderdag om 20u35 op VTM.