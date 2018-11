Staf Coppens presenteert voor de 7e keer ‘Rijker Dan Je Denkt’: "Maar dat ene waardevolle stuk kopen, dat lukt me nog niet" Jolien Boeckx

27 november 2018

00u00 0 TV Nu zijn lichaam niet langer in dienst staat van de wetenschap, gaat Staf Coppens weer op schattenjacht in 'Rijker dan je denkt?'. Het zevende seizoen al, maar nog steeds met hetzelfde doel: van een prulletje achterovervallen als het duizenden euro's waard blijkt te zijn. "Hopelijk vind ik zelf ook ooit zoiets", lacht hij.

Van een simpel zakhorloge, gekocht op de rommelmarkt voor 10 euro, dat uiteindelijk 14 karaat goud blijkt te zijn, tot een radioactieve fotolens van het felbegeerde merk Voigtländer en een muntencollectie van 71 stukken, die zoveel waard is dat de eigenares een bodyguard wil inhuren om haar naar huis te begeleiden. Het lijstje met straffe vondsten blijft aandikken. "De mensen blijven mij verbazen met hun spullen", zegt presentator Staf Coppens. "Ik zou in godsnaam niet weten waar ze die schatten blijven halen." Volgens Staf wordt het zevende seizoen "vet en tegelijk ook mager". "Vet door zoveel unieke objecten, maar mager, omdat ik tijdens de opnames met een afslankingskuur voor 'Het Lichaam Van Coppens' bezig was. (lacht)" Het sixpack waarmee Staf bijgevolg kon uitpakken, is ondertussen wel als sneeuw voor de zon verdwenen. "Het vraagt echt héél veel werk om dat te onderhouden en uiteindelijk was het een opdracht, hé. Dus nee, voor ons geen sixpack meer. Trouwens, Mathias en ik zijn al zot genoeg op zich - amai, ik begin precies meer op ons moeder te lijken. (lacht)"

Winnend lot

"Ik sta er zelf versteld van dat we nu al een zevende seizoen kunnen brengen, want - ik moet eerlijk zijn - voor het eerste seizoen wist ik niet zeker of zo'n programma over kunst wel entertainend en breed genoeg zou zijn om aan te slaan", vertelt hij. "Maar het zijn de kleine verhalen van iemand die een vaasje op de rommelmarkt koopt voor 1 euro en er uiteindelijk 900 euro voor in de plaats krijgt, die het doen. Die zijn véél straffer dan een schilderij waarvan je op voorhand denkt dat het zeker 25.000 euro waard moet zijn en het uiteindelijk maar 6.000 waard is. Mensen denken direct 'Hé, ik heb zelf ook zo'n vaasje thuis liggen, dat moet ik toch ook eens laten checken!' Zoiets kan iedereen overkomen en spreekt tot de verbeelding. Dat is zoals het winnende lot uit de loterij."

Staf is ondertussen zelf ook helemaal weg van rommelmarkten. "Snuisteren in die kartonnen dozen en een oude plaat tegenkomen: héél tof", vindt hij. "Maar helaas ben ik nog niet zelf op zo'n schat gebotst. Ik heb de voorbije jaren al heel wat ervaring opgedaan en ik weet ongeveer wat wel of helemaal geen geld waard kan zijn. Maar naar de rommelmarkt gaan en er net díe strip van Suske en Wiske uitkiezen om geld te verdienen? Nee, dat lukt me niet." Nóg niet. "Laat ons nog een paar seizoenen van 'Rijker dan je denkt?' maken - tien zou fantastisch zijn! - en wie weet. Maar misschien ben ik zelf tegen dan ook in waarde gestegen, of net gezakt natuurlijk, dat kan ook."

Nieuwe expert

Tot dan laat hij het schatwerk over aan de 29 topexperten die hun kritisch kennersoog werpen op spullen uit 40 uiteenlopende domeinen: van speelgoed tot Afrikaanse kunst of Scandinavisch design. Naast enkele vaste waarden zoals Peter Bernaerts (toegepaste kunst), Tiany Kiriloff (vintagemode) en Karl Marcelis (schilderkunst), zal ook een nieuwe naam het team vervoegen: Francis Bracke. Hij is al 25 jaar gebeten door emaillen reclameborden en heeft ondertussen één van de grootste collecties ter wereld. Het zevende seizoen houdt halt in het Stripmuseum in Brussel, het pas gerenoveerde Hof van Busleyden in Mechelen, de BRAS Rommelmarkt in de Mechelse Nekkerhal en de hypermoderne bibliotheek van Gent, De Krook.