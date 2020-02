Staf Coppens presenteerde eigenlijk 'Make Belgium Great Again’ LV

07 februari 2020

09u00

Bron: HBVL 0 TV Niet Frances Lefebure, maar Staf Coppens moest eigenlijk het gezicht worden van ‘Make Belgium Great Again’. Dat onthulde de presentator in een interview met Het Belang van Limburg.

Wanneer een Limburgs koppel everzwijnen over de vloer kreeg, die hun tuin helemaal vernielde, schreven ze zich in voor ‘Make Belgium Great Again’. Het programma was destijds nog in ontwikkeling, en het was de bedoeling dat Staf Coppens zou presenteren. Hij ging dan ook langs bij het gezin met cameraploeg om de tuin te herstellen. Die beelden werden niet uitgezonden omdat het om een proefopname ging.

Wanneer later bleek dat Staf zijn drukke agenda roet in het eten gooide, werd Frances Lefebure ingeroepen als vervanger.