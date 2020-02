Staf Coppens neemt nieuw seizoen ‘Dat Belooft Voor Later’ op, en jij kan erbij zijn LV

07 februari 2020

11u44 0 TV In een nieuw seizoen van ‘Dat Belooft voor Later’ test Staf Coppens de lachspieren van Vlaanderen nog een keer uit en neemt hij 5- en 6-jarigen mee in de meest absurde en bizarre situaties.

Staf Coppens test samen met verschillende ouders of ze het gedrag van hun zoon of dochter juist kunnen inschatten door de kleintjes in grappige situaties te brengen. De opnames van het tweede seizoen gaan binnenkort van start, en daar zou jij bij kunnen zijn om als eerst live te ontdekken hoe de kindjes het doen.

De opnames gaan door op 12, 15, 16 en 17 februari in de VTM studio’s in Vilvoorde. Inschrijven is gratis en kan via de website van VTM.