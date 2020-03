Staf Coppens maakt musical met z’n gezin en Kürt Rogiers schrijft gedicht voor jarige fan in ‘Blijf in uw kot!’ BDB

26 maart 2020

12u51 0 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en Qmusic-dj Vincent Fierens, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: de quarantainemusical van het gezin van Staf Coppens en een sessie zumba met Kürt Rogiers.

Staf Coppens en z’n gezin maken een quarantainemusical.

Kürt Rogiers schrijft een gedichtje voor jarige fan Anke.

De meisjes van K3 zingen ‘Handjes Wassen’ vanuit hun kot.

Kürt en Vincent zweten erop los tijdens een sessie zumba.

Uit elkaar gaan in tijden van corona? Seksuolotte weet raad!

Astrid Stockman zorgt voor kippenvel met ‘A Whole New World’.

‘Blijf In Uw Kot!’ wordt elke ochtend tussen 9 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.