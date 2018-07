Staf Coppens: "Iemand met smak geld naar huis sturen, dat voelt waanzinnig goed" STAF COPPENS ZORGT VANAVOND WEER VOOR SPANNING IN 'MILJONAIR' Wim Nijsten

30 juli 2018

00u00 0 TV Staf Coppens haalt vanaf vandaag zijn befaamde 'Miljonair'-stoel weer van stal. De stoel waarop zes kandidaten om beurten plaatsnemen in de hoop 15 vragen correct te beantwoorden en een miljoen euro te verdienen. "Ik vind het heerlijk om te zien welke emoties deze quiz losweekt bij de kandidaten."

Tijdens de opnames - die overigens al van vorig jaar dateren - liep er soms wel iets mis. In een blooper die VTM op haar website zette, is te zien dat één van de kandidaten plots verdwijnt omdat hij dringend naar het toilet moet. Staf heeft eerst niet door dat de man weg is, en besluit daarna om hem voor de gek te houden door een cameraman zijn plaats te laten innemen en te doen alsof er niks aan de hand was. Maar wanneer die man terugkomt en zich zo onopvallend mogelijk op een andere plaats zet, kan hij zijn lach niet langer inhouden. "Aje moe kakkn, moe je kakkn", reageert de cameraman, naar de legendarisch uitspraak van Stefaan Degand in 'De Ronde'. "Tja, stress doet soms vreemde dingen met mensen", lacht Staf (37). "Dingen die mislopen en zo voor spanning en chaos zorgen: dat zijn de leukste momenten als je een studioshow presenteert."

