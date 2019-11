Staf Coppens haalt een grapje uit met zijn kinderen: “Papa, are you serious?” MVO

08 november 2019

07u12 0

Je zal Staf Coppens maar als vader hebben. De ‘Code Van Coppens’-presentator haalde een grapje uit met zijn kinderen, Beau en Nora, en deelde het resultaat dan ook nog eens in de VTM-talkshow ‘Wat Een Dag’. Toen zijn kroost thuiskwam met een goed rapport, had hij een cadeautje voor hen klaarliggen. Maar de inhoud daarvan viel hen toch een beetje tegen... “Papa, are you serious?”, zegt Beau meteen.