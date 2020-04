Staat BBC op de rand van de afgrond? “100 jaar oud, maar niet bestendig tegen de volgende eeuw” Melissa Van Ostaeyen

23 april 2020

19u00 0 TV Het gaat al langer slecht met de Britse staatszender BBC, maar nu de coronacrisis zijn tol eist van alle mediabedrijven ziet de toekomst er wel bijzonder guur uit. Nu het enige overgebleven kijkcijferkanon van het netwerk in het water dreigt te vallen, zit het management met de handen in het haar.

De BBC, ofwel de British Broadcasting Corporation, is net als VRT bij ons een staatszender die in leven wordt gehouden met belastinggeld. De zender was het hart van de Britse tv-ervaring voor een volle eeuw, want het bedrijf is intussen al bijna 100 jaar oud - het officiële jubileum volgt in 2022. Je kan BBC ook in verschillende andere landen bekijken, zoals bij ons in België. Maar vandaag knelt het schoentje.

BBC kent ongeziene politieke tegenstand. Niet alleen zijn vele fondsen al geschrapt, maar eerste minister Boris Johnson heeft een onderzoek gestart dat zou kunnen leiden tot het afschaffen van de ‘license fee’: het bedrag dat elke Brit die naar live-uitzendingen op eender welk platform kijkt moet betalen om de zender te onderhouden. Per gezin gaat het om 177 euro per jaar. Het wegvallen van die betaling zou waarschijnlijk in één klap het effectieve einde van de BBC betekenen, want die license fee bedraagt maar liefst 75% van hun totale budget. De rest komt van advertenties en deals in het buitenland, zoals het doorverkopen van programma’s. Er zijn nu al tienduizenden burgers die aangeklaagd worden omdat ze weigeren te betalen uit protest. Slechts 5% van hen belandt effectief in de cel, gezien men het niet betalen van de license fee tegenwoordig niet meer ziet als een ernstig misdrijf. Integendeel, de Britten mopperen luidop dat dat hun goed recht is.

En hun stemmen worden gehoord. Het is namelijk niet alleen Johnson die het op hen gemunt heeft. De twee grootste politieke partijen in het land (de Conservatives en Labour) spraken allebei al hun frustraties uit over de staatszender. Na een pijnlijke verkiezingscampagne werd besloten dat BBC vanaf dit jaar zélf verantwoordelijk zal zijn voor het betalen van de gratis tv-abonnementen voor mensen boven de 75 jaar. Het gaat om een bedrag van zo’n 300 miljoen euro. Wil je dat volhouden, moet je als bedrijf al wel erg veel winst maken...

Concurrentie

Om het nog erger te maken is er de steeds groeiende concurrentie van de digitale platformen, zoals Netflix, Disney+ en Amazon. Steeds meer mensen zeggen hun kabelabonnement op en ruilen het in voor een online alternatief. Zeker in tijden van corona doen de streamingdiensten gouden zaken. Op dit moment is Netflix één van de meest succesvolle bedrijven ter wereld, met meer marktwaarde dan Disney. Men gaat zich afvragen: wat is het nut van BBC nog in zo’n diverse omgeving? “De BBC is misschien wel honderd jaar oud geworden”, twijfelen media-watchers. “Maar of ze ook bestendig is tegen de vólgende eeuw... dat blijft nog maar de vraag.”

Geen grote programma’s

De zender kan zich namelijk maar niet loswrikken van clichés en komt al te lang niet meer met succesvolle programma’s. BBC One, het hoofdkanaal, draait al jarenlang op hits zoals ‘Doctor Who’ (sinds 1963 met een reboot in 2005) en de soap ‘Eastenders’ (sinds 1985), beiden nicheprogramma’s die niet voor iedereen hun cup of tea zijn. In het verleden boekte BBC One internationaal succes met ‘Sherlock’, het tv-drama rond Sherlock Holmes met grote kleppers als Benedict Cumberbatch en Martin Freeman in de hoofdrollen. Het enige probleem is dat die twee acteurs intussen zó bekend zijn dat ze zich enkel nog bezighouden met Marvel-films en niet meer met BBC-producties.

Dit jaar volgde er van dezelfde makers nog een fictiereeks genaamd ‘Dracula’, maar wegens financiële redenen ging het hier al om een samenwerking met streaming-gigant Netflix. De reeks kende succes, maar telde maar vier afleveringen. Goed voor amper een maand aan kijklustigen, dus. Bovendien verscheen de volledige show vlak na de uitzending op Netflix, waardoor vele nieuwsgierigen besloten te wachten voor de gelegenheid tot een ware ‘bingewatch’-sessie, in plaats van te kijken via kabel.

Verder brengt het netwerk vooral het nieuws, documentaires en wetenschapsprogramma’s. Voorzitter David Clementi waarschuwt: “Ik sta volledig open voor een debat over onze fondsen, maar mensen moeten goed beseffen dat de programma’s waar ze van houden op het spel staan. We hebben voldoende budget nodig om kwaliteitsreeksen te maken, zéker wanneer het gaat over fictie. De BBC is een belangrijk nationaal gegeven. Een afgebouwde BBC is een afgebouwde UK.”

Extreme maatregelen

Hun enige échte kijkcijferkanon is ‘Strictly Come Dancing’, vergelijkbaar met onze ‘Sterren op de Dansvloer’. Vanwege de coronacrisis is het echter erg moeilijk geworden om kandidaten te vinden voor hun populaire dansprogramma.

Desperate times, desparate measures, zo dacht men dan maar. De zender verdubbelt nu de premie die wordt toegekend aan de deelnemers, in de hoop dat het paradepaardje van hun tv-seizoen alsnog kan doorgaan. Het blijft wel opvallend dat de premie wordt verdubbeld, gezien de bekendste deelnemers sowieso al een bedrag tussen de vijf en zes cijfers toegekend krijgen om hun naam aan het programma te verbinden.

Maar het is een weddenschap die de BBC blijkbaar wil aangaan. Sterker nog, men hoopt op een beter seizoen dan ooit, net vanwege de coronacrisis. Waar het programma vroeger draaide op minder bekende Britten, hoopt men nu de A-listers aan te spreken. Hun agenda is toch leeg nu alle andere tv- en filmprojecten zijn uitgesteld vanwege de lockdown.

Existentieel gevaar

Of een nieuw, spectaculair seizoen van ‘Strictly Come Dancing’ genoeg zal zijn om de zender te redden, betwijfelen experts. Media-analiste Claire Enders windt er geen doekjes om. “De BBC loopt meer dan ooit existentieel gevaar. Hun volledige bestaansrecht wordt in vraag gesteld, niet het minst door de opkomst van onafhankelijke digitale platformen. Onze gewone kabel-tv is sowieso al met uitsterven bedreigd, en een zender zoals BBC, die afhankelijk is van belastinggeld, zal de eerste zijn om te gaan.”

Of de license fee nu afgeschaft wordt of niet, de zender gaat met zekerheid zware tijden tegemoet. “De license fee stijgt niet samen met de inflatie, waardoor de BBC zwaar is moeten gaan besparen. Dit jaar alleen al werden 450 medewerkers van de nieuwsafdeling ontslagen in een poging om nog meer te kunnen hamsteren. Dat ze geen geld hebben is ook de reden dat ze minder programma’s op de markt brengen. En ook dat is gevaarlijk. Niet alleen voor de UK, maar voor de hele wereld. Moeilijkheden of niet, BBC blijft een wereldfenomeen als het aankomt op het aanleveren van nieuwe tv-series. Denk maar aan ‘Dr. Who’, ‘Sherlock’, ‘The Office’, ‘Fawlty Towers’ of de shows van Phoebe Waller-Bridge, die wereldwijd zijn aangekocht. In 2018 bracht de mediasector 24,4 miljard euro op voor de Britse economie. Hun fondsen beperken, staat gelijk aan het beperken van toekomstige, mogelijk even succesvolle content. Je mag niet onderschatten wat voor een gigantische economische speler de BCC is op de wereldmarkt. Men zal het niet alleen hier merken als ze ooit het faillissement aankondigen.”

Anticiperen

Ze waarschuwt dat de BBC misschien wel hetzelfde lot te wachten staat als de Amerikaanse videozaak Blockbuster, die te laat de dreiging van Netflix inzag. “Uit marktonderzoek blijkt dat kinderen en jongeren de naam Netflix of YouTube veel beter kennen dan BBC. Dit zou de ogen moeten openen bij het management, maar er verandert niets. Ze houden vol dat BBC een ‘vaste waarde’ is die het bijna een eeuw lang heeft gehaald met dezelfde formule. Maar uit ervaring blijkt dat het niet uitmaakt hoe lang je bedrijf al bestaat. Als je je formule niet op tijd verandert en aanpast aan de tijdsgeest, blijf je niet relevant. De wereld waarin de BBC werd opgericht, en waarin de license fee werd opgelegd, bestáát vandaag gewoon niet meer. Als men weigert om dat in te zien, voorspel ik niet veel goeds voor hun sowieso al twijfelachtige toekomst.”