Staande ovatie voor hoepelacrobate en eerste Golden Buzzer is een feit: het beste uit ‘Belgium's Got Talent’ TDS

13 september 2019

22u46

Wie wordt de opvolger van Tasha en Ian, die vorig jaar met hun dans vol indrukwekkende lifts de vijfde editie van 'Belgium's Got Talent' wonnen? H et nieuwe seizoen van Vlaanderens populairste talentenjacht ging vrijdag van start op VTM. Nog nooit zat er zoveel diversiteit in een aflevering van als in die van vanavond. Dit waren de meest spraakmakende audities!

Uruz had de eer dit zesde seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ af te bijten. En het moet gezegd: dat deed hij bijzonder goed. Hij kreeg dan ook meteen een staande ovatie van de voltallige jury na zijn performance.

De 11-jarige Karista had maar één missie, en dat was Vlaanderen tonen hoe goed ze kan zingen. Missie geslaagd, zo vond de jury unaniem. De jonge zangeres koos voor haar auditie voor ‘Never Enough’ uit ‘The Greatest Showman’ en wist iedereen te beroeren.

Onze juryleden overtuigen is dan toch niet zo heel moeilijk. Je hebt enkel twee kale hoofden, een hooverboard en flink pak acrobatie nodig. Dat bewezen de mannen van F&B Acrobatics. Filip Krzisnik en Blaz Slanic deden al mee aan ‘Slovenia’s Got Talent’, ‘Germany’s Got Talent’, ‘Britain’s Got Talent’ en ‘Spain’s Got Talent’, maar nu waren de twee Slovenen van plan België te veroveren met een act vol halsbrekende acrobatie.

De meest elegante act van de avond moet die van Lieselotte zijn. Met twee gouden hoepels, maar vooral met gracieuze dans- en acrobatiebewegingen, pakte ze de jury en het publiek volledig in. “Iedereen zegt dat ik moet gaan voor een diploma, maar eigenlijk wil ik voor mijn droom gaan”, zei ze.

Mocht er een prijs bestaan voor de schattigste kandidate van dit seizoen, dan zou hiphopdanseresje Ella die ongetwijfeld winnen. “Ik ga ippop dansen en ik denk dat zelfs jij dat kan”, giechelde ze tegen jurylid Stan Van Samang. Ella stuiterde over het podium en deed de monden van de juryleden openvallen met haar auditie. Ze werd beloond met de eerste Golden Buzzer van het seizoen!