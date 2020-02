Staande ovatie van de juryleden: dit was het beste uit de eerste aflevering van ‘The Voice Kids’ SDE

07 februari 2020

22u26

Bron: VTM 0 TV Het vijfde seizoen van ‘The Voice Kids’ begon vrijdagavond met een knal. Maar liefst vier kandidaten slaagden erin om alle stoelen te laten omdraaien, en dat zorgde voor een bikkelharde strijd onder de juryleden. Bekijk hier alle optredens van de avond nog eens opnieuw.

De 11-jarige Max mag het nieuwe seizoen van ‘The Voice Kids’ in gang trappen. Dat doet hij met een ingetogen versie van ‘Shallow’ van Lady Gaga. Alle vier de stoelen draaien om, al werd Sean Dhondt geblokkeerd. Max kiest uiteindelijk voor Gers Pardoel.

Caitlin (11) zingt ‘How will I know' van Whitney Houston en tovert daarmee een glimlach op ieders gezicht. Gers Pardoel en Laura Tesoro draaien zich om, waarna Caitlin voor Laura Tesoro kiest.

Elisabeth (12) zingt ‘Without Me’ van Halsey. Zowel K3 en Sean Dhondt willen haar in het team, maar K3 trekt uiteindelijk aan het langste eind.

De veertienjarige Rune zorgt voor een portie rock-’n-roll op het podium met ‘Otherside’ van de Red Hot Chili Peppers. Helaas draait niemand om, al hadden Sean en Laura daar achteraf wel spijt van, gaven ze toe.

Tiany (13) zorgt voor kippenvel met haar ingetogen versie van ‘Creep’ (Radiohead). Alle juryleden zijn onder de indruk en draaien om. Ze kiest uiteindelijk voor Sean.

Lady Gaga is populair vanavond. De veertienjarige Luca brengt ‘Always remember us this way’ van de Amerikaanse zangeres. Helaas draait er niemand om voor haar.

Ruwe diamant Liza (13) brengt een ‘vette’ versie van ‘Billie Jean’ van The Civil Wars. Uiteindelijk draaien alle juryleden om. Liza kiest vervolgens voor Sean.

Naëma (12) brengt ‘Almost is never enough’ van Ariana Grande. De meisjes van K3 draaien om.

Connor (14) ontroert zijn luisteraars met ‘You Are The Reason’ van Calum Scott. Het zijn uiteindelijk de meisjes van K3 en Laura Tesoro die omdraaien. Uiteindelijk wint Laura de strijd.

De ‘coole’ Aurelie brengt ‘Sucker’ van The Jonas Brothers. Uiteindelijk draait enkel Laura Tesoro om.

De dertienjarige Daan is een echt podiumbeest. Met zijn ‘Feelin’ Good’ van Nina Simone pakt hij de hele zaal in. Alle juryleden draaien om, maar Laura Tesoro wordt geblokkeerd. Daan kiest uiteindelijk voor Gers.