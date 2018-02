Sprookje Mike en Marjolein nu al voorbij? Twijfel slaat toe in ‘Blind Getrouwd’ (+ wat zag u niet op tv) Mark Coenegracht

19 februari 2018

12u00 0 TV De vijf koppels zijn op huwelijksreis, en dat is voor iedereen wennen. Damiano worstelt met zijn gevoelens, tot frustratie van Wendy. Marjolein lijkt haar twijfels te te hebben, Esther en Tim blijven geremd en Lieve voelt zich niet aangetrokken tot Aljosja. Frie en Toon lijken elkaar dan weer gevonden te hebben.

De euforie van het huwelijk in het kasteel van Wippelgem werkte nog een paar dagen door, maar op huwelijksreis in Fueraventura sloeg de sfeer om. Mike vroeg of Marjolein niet nieuwsgierig was in welk stekje ze straks zouden samenwonen. "Euh, zullen we eerst beginnen met op reis te gaan en dan pas denken aan...", beet ze hem toe.

Mike probeerde de meubelen nog te redden door toe te geven dat hij soms loopt voor hij kan gaan, maar veelbelovend klinkt het allemaal niet voor het duo dat van bij aanvang de meeste kans op slagen leek te hebben. "Er zijn een aantal dingen waarvan ik begin te denken: "Oei, dat vind ik niet zo leuk"", aldus Marjolein. Hier is dus plots werk aan de winkel. Al is Mike vastbesloten: "Ge geraakt nooit meer van me af."

Slaagkansen: van 100 naar 50%

Wendy & Damiano: "Een schoon lijf, maar hij kijkt niet naar mij"

Wendy heeft moeite om ook maar iets van gevoelens en emoties los te peuteren bij Damiano. Wanneer ze op het strand in Gran Canaria uit de kleren gaat, kijkt hij niet eens op. Pijnlijk voor de sympathieke stewardess die alles uit de kast haalt om er iets te maken. "Damiano heeft een schoon lijf, maar hij kijkt niet naar mij", zegt ze. "Hij vindt me niet aantrekkelijk. Als je iemand aantrekkelijk vindt, dan kijk je toch een keer of je bent toch nieuwsgierig. Een vrouw neemt zoiets persoonlijk op."

"Mijn gevoelens? Daar heb ik het soms moeilijk mee", geeft de spierbundel toe. "We zijn getrouwd, maar ik weet totaal niet hoe het moet lopen."

"Ik denk dat Damiano had verwacht dat hij bij het zien van zijn bruid een coup de foudre zou krijgen", aldus Wendy. "Maar, ja, dat was niet zo." Logisch dat zij even tijd voor zichzelf nodig had. Enig pluspuntje: aan het einde van de uitzending kregen we een korte vooruitblik naar volgende week en hoorden we Wendy zeggen dat ze het gevoel had dat ze naar elkaar toe groeien.

Slaagkansen: van 20 naar 15%

Lieve & Aljosja: "Maar enfin, kiek..."

In het stadhuis was het helemaal niks voor Aljosja en Lieve, nu beginnen de twee toch al als goeie vrienden door Marbella te hossen. Daar kan best iets moois uit komen. Zijn jongensachtige, wat stuntelige aanpak charmeert. En even leuk is haar speelsheid. "Ik kwebbel te veel en slaap te weinig", geeft ze toe.

Aljosja pakt het uitstekend aan en is na vier dagen huwelijk al helemaal binnengedrongen in de leefwereld van Lieve. Hij is nu al haar boezemvriend. Natuurlijk liggen ze wel eens tegen elkaar in het te kleine bed. En is Aljosja dan de stoof die de koude voeten van Lieve opwarmt. Je zou haast hopen dat ze man en vrouw blijven.

"Ik zit met dat dubbel gevoel in mijn hoofd", zegt zij. "Aljosja is nen toffe, maar ik voel me op dit moment niet echt aangetrokken tot hem. Ik weet niet of dat gaat komen. Ik wil er wel voor openstaan, maar het niet forceren."

Slaagkansen: van 25 naar 40%

Esther & Tim: "Schrik dat je gekwetst zou worden"

Minder speels gaat het er aan toe bij Esther en Tim, duidelijk geremd om open en bloot over gevoelens, verliefdheid en erotiek te spreken. Zelfs knuffelen is (nog) niet vanzelfsprekend. Het koppel gelooft wel erg sterk in de formule van ‘Blind Getrouwd’. Aan het zwembad vertelde Tim dat hij écht hoopt dat hun relatie zal slagen.

Voorlopig blijft dit koppel echter steken in goede bedoelingen. Vrienden die samen op vakantie zijn. En netjes het bed delen, maar ook niet meer dan dat. "Fysiek contact kan voor mij pas als ik weet dat ik met hem verder wil", aldus Esther. En dus moet Tim geduld hebben. Hij zou wel graag een stapje verder gaan, maar houdt rekening met de gevoelens van Esther. Tijd dat Cupido wat pijlen bovenhaalt…

Slaagkansen: van 30 naar 40%

Frie & Toon: "Wij zijn genieters en kapitalistische zwijnen"

Dit koppel zou weleens dé verrassing kunnen worden van deze ‘Blind Getrouwd’. Aandachtige kijkers hebben gezien hoe Toon zijn arm op de schouder van Frie legde en zij haar hoofd tegen zijn schouder aandrukte. Heel even, maar toch…Toon en Frie hebben allebei weinig geluk in de liefde gekend, maar rekenen op de wetenschap om van deze relatie een succes te maken. En over vijf of tien jaar mogen er kindjes komen.

"We ontdekken heel veel gelijkenissen", zegt Frie. "We eten allebei graag kaas, lusten geen witloof. We zijn ambitieus, direct, sociaal... Da’s soms wel raar. En grappig. Soms lijkt het of Toon de mannelijke versie is van mij. En omgekeerd."

Intussen amuseren ze zich opperbest. "Zijn we 48 uur getrouwd? Misschien moeten we vanmiddag vieren dat we 50 uur getrouwd zijn" lacht Toon. Waarop Frie: "Da’s gewoon een excuus om alcohol te drinken."

"Ik denk wel oprecht dat wij genieters zijn", vindt Toon, "maar ergens ook kapitalistische zwijnen. Gaan ontbijten, cocktailke drinken..."

Slaagkansen: van 80 naar 90%

Dit zag je níet op tv

De zus van Tim maakte voor Esther een presentatie over zijn jeugdjaren.

Wendy vraagt haar nieuwbakken echtgenoot Damiano naar de betekenis van zijn tatoeages.

Het spreekwoord luidt dat de liefde van de man door de maag gaat. Frie en Toon slaan dan ook samen aan het koken.