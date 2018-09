Spraken ze in 1998 echt zó? 'Wat een Jaar' zoekt het vanavond uit TDS

15 september 2018

07u01

Bron: VTM 0

Om 20u30 flitst ‘Wat Een Jaar!’ de VTM-kijker va,avond terug naar 1998. De blauwe wonderpil Viagra doet z’n intrede, Marc Dutroux maakt een ongeoorloofde boswandeling en gabbers hakken zich een weg door de Vlaamse dansvloeren. Dat weten ook Cath Luyten en Barbara Sarafian, de gasten in de tweede aflevering van ‘Wat een Jaar’. Maar was het vroeger écht allemaal beter? Als je naar Koen zijn taalgebruik luistert, hebben wij daar toch zo onze twijfels over...