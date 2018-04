Sporza-presentatrice Catherine Van Eylen over haar kledingkeuzes: "Ik sta achter alles wat ik draag" DBJ

20 april 2018

12u30

Bron: Radio 1 0 TV De kledingstijl van sportanker Catherine Van Eylen (47) wordt weleens onder vuur genomen op sociale media, maar daar kan ze wel mee lachen. "Al krijg ik ook soms complimenten", zegt ze op Radio 1.

"Ze lijkt wel Darth Vader", "Doet ze een Chinese vaas na?", "Jani, deze vrouw heeft dringend jouw hulp nodig", "Is het weer nationale pyjamadag?"... Presentatrice Catherine Van Eylen is vaak het onderwerp van spot op sociale media omwille van de kleren die ze draagt. "Ik kan er over het algemeen wel mee lachen hoor en er zitten soms ook hele grappige opmerkingen tussen", bekent de presentatrice in het interview. "Maar ik krijg ook vaak complimenten, al bereiken die Twitter natuurlijk niet."

In tegenstelling tot wat sommige kijkers zouden denken, draagt Catherine prijzige mode van Belgische ontwerpers uit exclusieve boetieks. "Ik sta achter alles wat ik draag", vertelt Catherine. "Samen met mijn stylist zoek ik alles zorgvuldig uit, ook het verhaal achter de mode of achter de ontwerper interesseert me."

Mathilde en Maxima

Dat bevestigt ook Sonia Noel, uitbaatster van van de prestigieuze boetiek in Brussel waar Catherine haar kleren shopt. "Catherine heeft meer fans dan ze beseft, er zijn heel wat vrouwen die op Sporza afstemmen om te kijken wat ze draagt. Catherine vertegenwoordigt de Belgische mode op een heel subtiele manier", klinkt het bij de uitbaatster die ook koningin Mathilde en koningin Maxima tot haar cliënteel mag rekenen. "Wanneer Catherine kleren komt kiezen voor televisie, blijf ik gewoon mijn eigen zin doen. Soms valt er wel eens iets buiten de regels, zoals bijvoorbeeld kleren met kleine motieven, maar over het algemeen houden we met niets rekening."

Die samenwerking met een winkeluitbaatster vindt Catherine ook belangrijk. "Ik hou niet shoppen op het internet. Ik wil in een winkel zelf kleren uitkiezen en daarbij advies krijgen van een uitbaatster. Dat gaat helemaal verloren op het internet", besluit ze.