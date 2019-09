Sporza-anker Catherine Van Eylen breekt heup en is maand buiten strijd TDS

25 september 2019

16u45

Bron: SPORZA 0 TV Catherine Van Eylen (48) zal de komende weken niet op de radio of tv verschijnen. Het Sporza-anker is een maand lang buiten strijd, nadat ze tijdens een fietstocht haar heup brak. Dat meldt de website van Sporza.

Van Eylen moet de komende maand herstellen van de breuk. Het Sporza-gezicht brak afgelopen weekend haar heup tijdens een fietstochtje in het Britse Yorkshire, waar ze aanwezig was voor het WK wielrennen. Catherine moest gerepatrieerd worden en ging in ons land meteen onder het mes. Volgens Sporza is die operatie succesvol verlopen, en hoopt Van Eylen tegen eind oktober haar werk weer op te kunnen pakken.