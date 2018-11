SpongeBob-bedenker overleden op 57-jarige leeftijd KD

27 november 2018

19u16

Bron: Variety 34 TV Stephen Hillenburg, bedenker van het gele animatiefiguurtje SpongeBob SquarePants, is gisteren op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van ALS. Dat meldt de Amerikaanse website Variety.

“We zijn bedroefd om te horen dat Steve Hillenburg de strijd met ALS verloren heeft”, klinkt het bij de Amerikaanse televisiezender Nickelodeon. ‘SpongeBob Squarepants’, het geesteskind van Steve, is nog steeds één van de populairste programma’s op de zender. “Met ‘SpongeBob SquarePants’ zorgde Steve voor vreugde bij meerdere generaties kinderen en hun families. Zijn originele personages en de wereld van Bikinibroek (waar de serie zich afspeelt, nvdr.) zullen ons nog lang herinneren aan de waarde van optimisme, vriendschap en de grenzeloosheid van verbeelding.”

#SpongeBob Squarepants creator Stephen Hillenburg dies at 57 https://t.co/Q58TRnhYoS pic.twitter.com/RqnYse4rp2 Variety(@ Variety) link

Voor zijn tijd bij Nickelodeon werkte Steve Hillenburg jarenlang als mariene bioloog. Zijn passie voor zeedieren inspireerde hem tot het bedenken van SpongeBob en zijn vrienden in Bikinibroek. De eerste aflevering werd in de Verenigde Staten uitgezonden op 1 mei 1999. Het twaalfde seizoen van de bekroonde reeks ging eerder deze maand in première. Steve heeft met SpongeBob ook enkele films en een musical op zijn naam staan.