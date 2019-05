SPOILER. Deze ‘Game of Thrones’-actrice liet zich inspireren door de toespraken van Adolf Hitler KD

22 mei 2019

16u37

Bron: ANP 11 TV Opgelet: spoiler voor wie de laatste aflevering van ‘Game of Thrones’ nog niet gezien heeft. In die episode geeft Emilia Clarke een toespraak in een fictieve taal waarin haar personage haar volgers oproept om samen de wereld te ‘bevrijden’. Om ervoor te zorgen dat de fans haar, ondanks de taal, zouden begrijpen, bestudeerde ze toespraken van dictators die ze niet begreep, zoals Hitler.

George R. R. Martin verzon voor zijn boekenreeks enkele fictieve talen. Ook in de televisieserie komen deze aan bod. In aflevering 6 van seizoen 8 moest Emilia Clarke als haar personage Daenerys Targaryen een speech geven in de fictieve taal High Valyrian. Als voorbereiding keek de actrice daarom naar filmpjes van dictators die het publiek toespraken in vreemde talen. "Ik deed dat om te kijken of ik wist wat ze zeiden zonder dat ik de taal kende," legt de actrice uit. "En dat lukt! Je kan zeker begrijpen wat Hitler of andere dictators vertelden.”