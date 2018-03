SPOILER ALERT: gelekte video van 'Temptation'-Tim zet álles op zijn kop TDS

09 maart 2018

10u49

Bron: Series Nl 2 0

'Temptation Island' is ook dit seizoen een van de meest besproken tv-programma’s van Vlaanderen en Nederland, en iedereen zit elke week met veel smart en weinig geduld te wachten op de volgende aflevering. Tenzij de beelden worden gelekt uiteraard. En deze gelekte video, die de Facebookpagina Series NL 2 online zette, veegt het hondstrouwe imago van Tim van tafel. No girls allowed, only Deborah Leemans, was het niet, Tim?