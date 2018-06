Spoiler alert: Facebook-berichten verklappen 2 verhaallijnen van 'Familie'-finale HL

26 juni 2018

21u05 0 TV Met de seizoensfinale van ‘Familie’ van vrijdag in aantocht stijgt duidelijk ook de nervositeit op social media. Berichten op de officiële Facebook-pagina van ‘Familie’ hebben drie dagen voor de seizoensfinale al duidelijkheid gebracht over twee belangrijke verhaallijnen. Zo komt er geen huwelijk meer tussen Stefanie en Ayo!

Een kijkster informeerde online bij de tv-makers of Ayo (Adams Mensah) uit de reeks zou verdwijnen. Ze kreeg een erg verrassende antwoord: ‘Inderdaad, Ayo komt voorlopig niet meer terug’. Waarop een andere fan meteen verbaasd reageerde: ‘Niet normaal dat jullie dit nu al vertellen!’

In de serie werd asielzoeker en Stefanies verloofde Ayo opgepakt en terug naar zijn thuisland Nigeria gestuurd. Maar dit onschuldig ogende zinnetje verklapt dus wel dat hij voorlopig niet meer terugkeert en dat er van een huwelijk dus ook geen sprake meer kan zijn.

Nog een mysterie

In de aanloop naar de slotaflevering van ‘Familie’ werd er trouwens nog een tweede mysterie opgelost. Dinsdagavond zag de kijker hoe Lars (Kürt Rogiers) lag te mijmeren aan een zwembad op een warm eiland in de Azoren. Daar was hij heengevlucht nadat de driehoeksverhouding tussen hem, zijn vriendin Marie en Véronique hem even te veel werd.

Die foto deed bij ons een belletje rinkelen: enkele weken geleden postte Sandrine André (Veronique) een mysterieuze selfie op het vliegtuig met naast haar een onbekende man en het bijschrift ‘op weg naar een buitenlandse opname’. Trouwe FB-volgers weten nu dat het wel degelijk om ‘Familie’ en Kürt Rogiers ging. Als de twee ex-geliefden zoveel moeite doen om elkaar op een zonovergoten eiland te ontmoeten, dan moet er wel heel veel passie zijn. Team Larsique lijkt dus toch opnieuw in de maak.

Emma en Guido

Het blijft in ‘Familie’ nog wel uitkijken naar wat stalker Stan (Kristof Verhassel) van plan is met zijn ex Evy (Marianne Devriese) en Maarten (Michael Vroemans). Zeker nu hij een pistool heeft gekocht. En hoe moet het verder tussen Guido (Vincent Banic) en Emma (Bab Buelens)? Eind vorige week vroeg Guido zich hardop af of de twee nog wel een gezamenlijke toekomst hebben. Bij de poging van Emma om het ouderschap van haar biologische dochter Milou op te eisen, klonk het: "Jij maakt het alleen maar erger, Emma." In de vooruitblik naar woensdag klinkt het zelfs: "Gij hebt alles verkloot, dat vergeef ik je nooit!"

Net vandaag verklaart Vincent Banic in Story dat hij overweegt om ooit met zijn vader naar Kroatië te verhuizen. Wat bij sommige ‘Familie’-fans paniekerig de vraag doet rijzen, of hij misschien uit de serie verdwijnt? VTM laat weten dat er van een exit van Vincent geen sprake is en dat hij in het nieuwe seizoen van ‘Familie’ gewoon verder gestalte zal geven aan Guido Van den Bossche. Oef!