Spin-off van ‘The Walking Dead’ komt in 2020 op tv MVO

26 november 2019

15u00 0 TV Zombiereeks ‘The Walking Dead’ krijgt een spin-off: een serie die gebaseerd is op de gebeurtenissen uit de originele, populaire AMC-reeks. De nieuwe serie krijgt de naam ‘World Beyond’, en zal vanaf 2020 op tv te zien zijn.

‘The Walking Dead’ telt al tien seizoenen, maar fans zijn de apocalyptische wereld blijkbaar nog lang niet beu. Naast een eerste spin-off-reeks, ‘Fear The Walking Dead’ (met ondertussen ook al vijf seizoenen) komt er nu nog een nieuwe serie bij. ‘The Walking Dead: World Beyond’ zou in het voorjaar van 2020 al te zien zijn.

De serie zal zich na de gebeurtenissen in de andere reeksen afspelen, wat betekent dat we voor het eerst enkel personages te zien zullen krijgen die opgegroeid zijn tijdens de zombie-apocalyps. Ze zijn dus niet anders gewend dan dat ze gevaarlijke monsters moeten doodslaan op straat. “Sommigen worden helden, anderen worden schurken”, klinkt het bij de makers. “Maar we focussen ons volledig op die eerste generatie kinderen van de apocalyps.”