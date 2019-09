Spin-off ‘The Big Bang Theory’ krijgt fikse boete van 250.000 euro, vanwege realistisch noodsignaal MVO

11 september 2019

08u30 0 TV ‘Young Sheldon’, de spin-off reeks gebaseerd op de populaire tv-show ‘The Big Bang Theory’, krijgt een boete van bijna 250.000 euro, nadat er een realistisch klinkend alarmsignaal werd uitgezonden in de reeks.

De show verhaalt namelijk over de jeugdjaren van het bekendste personage uit ‘The Big Bang Theory’: Sheldon Cooper. Hij groeide op in Texas, waar men constant op de hoede moet zijn voor mogelijke stormen of tornado’s. In de bewuste aflevering, ‘A Mother, A Child, and a Blue Man’s Backside’, werd Sheldons dorpje geteisterd door zo’n tornado. De reeks maakte dat duidelijk door een ‘tornado watch’ boodschap te tonen, en daarna het herkenbare tornado-alarm (Emergency Alert System) te laten weerklinken.

Klein probleempje: het is in de VS illegaal om zo’n alarm te laten horen, wanneer er niets aan de hand is. Het zou paniek kunnen veroorzaken bij mensen die wel degelijk in tornadogebied wonen. Nu wil de Federal Communications Commission (FCC) de show beboeten voor 250.000 euro. De organisatie geeft wel toe dat de makers van de serie het alarmsignaal ietwat hebben aangepast. “Maar het lijkt nog altijd te veel op het origineel”, klinkt het in een statement. “Het signaal werd vervolgens uitgezonden op 227 zenders, waarvan er 15 eigendom zijn van maatschappij CBS.” Het zal dus de overkoepelende organisatie CBS zijn die de rekening gepresenteerd zal krijgen.