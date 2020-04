Spijtig nieuws voor de kijkers: coronacrisis verpest straffe verhaallijn in ‘Familie’ HL

22 april 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Deze week zendt VTM de voorlopig laatste aflevering van ‘Familie’ uit. De deuren van de tv-studio’s zijn al zes weken op slot en er liggen geen nieuwe afleveringen meer op het schap. Een dikke vette streep door de rekening. Vooral voor de ‘Familie’- fans, die hun favoriete reeks een hele tijd moeten missen. Maar óók voor de makers, want die hadden voor de komende weken een straffe verhaallijn in petto die nu al stilletjes is ingezet. Op het verdere verloop én op een langverwacht debuut wordt het dus maanden wachten, zo staat te lezen in weekblad TV Familie.

Recent dropte Kathleen (Ann Van den Broeck) een bommetje. De pr-vrouw van de brouwerij van Mathias (Peter Bulckaen) en Peter (Gunther Levi) wist al een tijdje dat ze terminaal ziek is, en ze heeft nu een drastische beslissing genomen. Ze heeft ervoor gekozen de chemotherapie te laten stopzetten, ook al hebben haar dokters haar gewaarschuwd dat ze dan nog maar twee en misschien zelfs slechts één maand te leven heeft. “Ik wil de tijd die ik nog heb genieten en gelukkig zijn, zonder me doodziek te voelen”, voegde Kathleen er geëmotioneerd aan toe.

Dat ene zinnetje van Kathleen was de aanzet van een cruciale, verbazingwekkende verhaallijn, die de komende weken ‘Familie’ overheerst. Of beter: zóu overheersen. Want corona is dus de spelbreker. Gezien de prognose van de dokters zou Kathleen immers sowieso sterven voor het einde van dit lopende seizoen. Dat overlijden stond voor eind juni ingepland. Er stond dus nog een begrafenis op stapel. Een uitvaart die Kathleens naasten zou samenbrengen, maar nu dus wellicht voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.

