Spijtig nieuws voor de kijkers: coronacrisis verpest straffe verhaallijn in ‘Familie’

TV

Deze week zendt VTM de voorlopig laatste aflevering van ‘ Familie ’ uit. De deuren van de tv-studio’s zijn al zes weken op slot en er liggen geen nieuwe afleveringen meer op het schap. Een dikke vette streep door de rekening. Vooral voor de ‘Familie’- fans, die hun favoriete reeks een hele tijd moeten missen. Maar óók voor de makers, want die hadden voor de komende weken een straffe verhaallijn in petto die nu al stilletjes is ingezet. Op het verdere verloop én op een langverwacht debuut wordt het dus maanden wachten, zo staat te lezen in weekblad TV Familie.