Spelprogramma ‘1 jaar gratis’ krijgt vervolg BDB

25 mei 2020

07u23 0 TV Eén is op zoek naar nieuwe kandidaten voor het spelprogramma ‘1 jaar gratis’. De quiz met Thomas Vanderveken krijgt zo definitief een nieuw seizoen.

‘1 jaar gratis’ maakte afgelopen winter een comeback, nadat het programma eerder uitgezonden werd van 2001 tot 2008 met Herman Van Molle en Katja Retsin als presentatoren. Thomas Vanderveken leidde de vernieuwde show in goede banen en zag de zestigjarige Marianne Haeck uit Lokeren het jaarloon van de best verdienende kandidaat winnen. Goed voor 70.000 euro.

Binnenkort is Vanderveken opnieuw aan zet om op zoek te gaan naar een opvolger, want de inschrijvingen voor een nieuw seizoen zijn geopend. Wie niet alleen een goede quizzer is, maar ook over veel mensenkennis beschikt, kan zich aanmelden via de site van Eén. Wanneer de nieuwe reeks uitgezonden zal worden, is nog niet bekend.