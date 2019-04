Spelletje blufpoker ontploft in het gezicht van de afvaller van ‘De Mol’ (+ wat u allemaal niet te zien kreeg) Mark Coenegracht

07 april 2019

Opgelet, het onderstaande artikel bevat spoilers over de aflevering van vanavond. Lees niet verder als je het programma nog wil bekijken zonder voorkennis!

TV Gebluft zoals alleen een advocate dat kan, waardoor Ingrid vorige week naar huis moest. Maar na aflevering vijf is het duidelijk dat advocate Eva Brijs noch de Mol was noch een speelster die haar prooi beet had. Ze gokte, maar werd uiteindelijk niks wijzer en kreeg nu een bikkelharde rode duim voor de neus. Nog amper twee vrouwen blijven in het spel, dat alweer lijkt uit te draaien op een onderonsje tussen mannen.

Het gaat plots razend hard en snel in ‘De Mol’. Nog zes kandidaten, vier mannen en slechts twee vrouwen, zitten nu halfweg het spel. We kunnen er echt niet meer omheen. Net zoals vorig jaar, sneuvelen de vrouwen één na één. Enkel onderbroken door de exit van de jongste kerel van de bende. ‘De Mol’ is een psychologisch oorlogsspel voor mannen. Als zelfs een advocate genadeloos naar huis wordt gespeeld… En net als vorige week blijft onze verdenking bij de mannen vallen op piloot Axel. Bij de vrouwen is en blijft spoedarts Elisabet een hoofdverdachte. Joeri blijft zich dubbel plooien om geld binnen te brengen. Bruno en Bas zijn felle spelers. En alle kandidaten weten dat ze elkaar vooral niet kunnen of moeten vertrouwen. Vorige week naaide Eva de hele groep een flink oor aan, nu probeerde Bas zowel Elisabet als Joeri te belazeren. De twee hadden hem snel door, maar gunden hem zijn vrijstelling. Of gingen ze vooral voor de groepspot? En is Joeri in dat geval de grote speler en Elisabet de bedriegster, die meespeelde en hoopte dat iedereen vooralsnog zou sneuvelen in het paintballspel? Vragen waarop we wellicht in de laatste uitzending een antwoord op zullen krijgen.

Dat Eva een vogel voor de kat zou zijn, werd duidelijk toen ze verzaakte aan het laatste spel. Te ziek, te misselijk, noem maar op. Dan weet je dat de anderen je zullen offeren. Wat gebeurde. Die ziekte van Eva was overigens vreemd. Omdat het plots en onverwacht kwam. En bij de stemronde meteen ook alweer helemaal achter de rug was. Eva stapte lachend de gesponsorde limousine in…

De makers van ‘De Mol’ hebben overigens goeie lessen getrokken uit vorige seizoenen. Er zitten dit jaar duidelijk meer verrassende wendingen in de afleveringen, meer onverwachte elementen, waardoor kijkers en spelers voortdurend op het verkeerde been worden gezet. Nog minder dan vorige jaren zijn er zekerheden. En uiteraard, héél belangrijk voor de fans, uiteraard doen Gilles en zijn bonte bende er alles aan om de kijkers compleet op het verkeerde been te zetten. Te evidente hints zullen ze nooit laten zien. Op- en aanmerkingen die te veel prijs geven evenmin. Tenzij het doelbewust is. Waarom zegt Kaat bijvoorbeeld dat ze alles op Eva gezet heeft als kandidaat Mol, maar overleeft ze de exit? Is ze het volgende slachtoffer? Of zegt ze zomaar wat omdat ze de onverwachte Mol zou zijn?

Dit viel ons op bij de zes overlevende kandidaten

Kaat (22), studente kine

Heeft net zoals Axel en Eva nul pasvragen, maar overleeft de stemronde. Zet, naar eigen zeggen, volledig in op Eva als Mol, maar die moet het spel verlaten. Laat zich in het laatste spel probleemloos afschieten. Verliest veel euro’s bij het boogschieten, maar daar was weinig verdachts aan. Ook Joeri mislukt daar. Lijkt veeleer een zeer gedreven kandidaat. Zag bijvoorbeeld dat het lijstje met regels een dag eerder al uithing. En laat de hele groep een Vlaams liedje meezingen.

Elisabet (33), spoedarts

Blijft opvallend op de achtergrond figureren. Schakelde zichzelf uit in de eerste proef. “Ik kan niks van survival”, heette het. Gaat wel heel erg hard de mist in bij haar proef om twee minuten een mini-tafelrede te houden. Van een spoedarts zou je verwachten dat ze rustig twee minuten over een onderwerp kan praten. Ze laat op lullige wijze het stafkaartje vallen met de wegbeschrijving. Maar gooit dan weer niet alle vrijstellingen weg en gunt zo Bruno een vrijstelling. Dat is on-Mols.

Joeri (32), ploegbaas

Zonder meer de populairste figuur van de reeks. Mister no-nonsens. Gooit zich voor elke proef, wil winnen, sleurt iedereen mee. Embryo van een eendje opeten? Geen probleem. Even wat limoen op doen en klaar is kees. Een gefrituurde gekko oppeuzelen? Wat moet, dat moet! Als Joeri de Mol zou zijn, dan is het de eerste Mol in de tv-geschiedenis die er alles aan doet om de groepspot te spijzen!

Bas (32), headhunter

Slaagt er niet in om vuur te maken met een magnesiumstick. Prult er maar wat op los. Dat is Mol-gedrag of doen of je de Mol bent. Is wel erg opvallend de meest elegante, best gemanierde gast aan de Vietnamese tafel. In scène gezet door de makers van het spel? Of gewoon een goeie speler?

Axel (40), piloot

Blijft een potentiële kandidaat Mol. Als piloot werpt hij zich meteen op als kampioen oriëntatie, maar hij verprutst de eerste test met kompas. Ook de tweede lijkt op een mislukking uit te draaien, maar Bruno redt de boel met nog amper een paar seconden op de teller. Maar hij haalt dan weer 700 euro binnen door meer dan één minuut onder de tafel te duiken. Een opdracht die hij perfect had kunnen doen mislukken. Onzekerheid troef dus.

Bruno (54), business manager

Blijft zich opwerpen als een surrogaat-vader van de groep. Redt de meubelen in de kompasproef met Axel. Doet in de wellevendheidsproef precies wat hij moet doen en wint dus geld voor de groepspot. Verdenkt Eva en Joeri ervan de Mol te kunnen zijn. Pech dus, want Eva krijgt de rode duim.

Gesneuveld

- Eva (28), advocate

- Liesbeth (41), hr-consulente

- Ingrid (46), verdeler rolluiken

- Martijn (23), facility assistant

In de pot

Voor de groep: 18.950 euro

Verloren: 25.550 euro

Grootste Mol-gehalte

1. Elisabet

2. Axel

3. Bruno

Felste spelers

1. Joeri

2. Bas

3. Kaat

Tien dwingende vragen aan afvaller Eva, vorige week nog met hoog Mol-gehalte verantwoordelijk voor de exit van Ingrid.

Wat heeft je genekt?

“Omdat ik geen pasvragen had kunnen verzilveren en ook geen vrijstelling had bemachtigd, heb ik een te groot risico genomen en heel veel vragen met één kandidaat in het achterhoofd ingevuld. Ik vulde de vragen ook altijd veel te snel in en deed vaak impulsieve dingen bij de vragenronde. Bovendien heb ik te vroeg mensen geschrapt die in mijn ogen geen mol zouden kunnen zijn.”

Hoe vervelend was en is om al halfweg het spel te moeten verlaten?

“Uiteraard was ik liever wat verder geraakt, maar ik benader het toch heel positief. Ik heb zo goed als de helft van de reis meegemaakt en prachtige dingen gezien en alle andere kandidaten echt goed leren kennen. Mijn grootste vrees was vooral als eerste afvallen, en dat is gelukkig niet gebeurd.”

Heb je de indruk dat alle kandidaten een Mol-spelletje speelden?

“Ieder van ons had zich erg hard voorbereid. Het werd snel duidelijk dat we allemaal de vorige seizoenen hadden bekeken en heel goed wisten hoe het spel ineen zit. Iedereen ging keihard voor zichzelf en jezelf verdacht maken kon een voordeel opleveren.”

Heb je zelf ook gemold?

“De eerste dagen nam ik af en toe wel eens bewust een slechte beslissing, zoals de noedels in de pan gooien bij de kookproef, om te kijken of de andere kandidaat daarin zou meegaan. Na die eerste dagen was ik gewoon mezelf, goed wetende dat de anderen dat vaak verdacht zouden vinden.”

Wat heb je overschat?

“Je gaat er als kijker van het programma van uit ‘dat het wel veel makkelijker zal zijn als je daar tussen de kandidaten staat’ en dat je de mol daar sneller ontmaskert dan wanneer je dat vanuit je luie zetel zou doen. Niet dus!”

Wat heb je onderschat?

“Hoe erg het spel onder je vel kruipt. Je bent er echt 24 uur mee bezig, en het houdt nooit op. Wat ik zéker heb onderschat, is hoe groot Gilles De Coster eigenlijk is. Die man is twee meter en echt gigantisch. Nooit gemerkt op televisie.”

Wat was het mooiste moment?

“Het allermooiste was om op zo'n korte tijd zo'n hechte band op te bouwen met de negen andere kandidaten. Het lachen en zeveren tussendoor was voor mij toch het allerleukste.”

Waarom heb je eigenlijk meegedaan?

“Voor mij heeft de mol echt iets magisch, al sinds mijn kindertijd. Eigenlijk wou ik me het jaar ervoor al inschrijven, maar toen was ik een dag te laat. Dus had ik me voorgenomen er nu écht op tijd aan te beginnen, met als gevolg dat ik dus weer heb gewacht tot de allerlaatste dag. Maar het is me wel gelukt.”

Wie gaat, denk je, het spel winnen en waarom?

“Het zijn nog zes ijzersterke kandidaten, dus ik schat hun kansen allemaal heel hoog in. Diegenen met een goed geheugen en groot observatievermogen hebben wel en streepje voor, want de vragen zijn echt gedetailleerd en moeilijk. Je kan wel weten wie de Mol is, maar de vragen correct invullen is toch ook nog een uitdaging.”

Wie is de Mol?

“Ik weet vooral wie van de zes de Mol niét is, omdat ik eruit vloog na die test.”