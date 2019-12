Spektakel troef tijdens grote finale ‘Belgium’s Got Talent’: herbeleef hier alle acts TDS

21 december 2019

10u01

Bron: VTM 0 TV ’t Is gebeurd, zou Erik van Looy gezegd hebben. Vrijdag kon tv- kijkend Vlaanderen tijdens de grote finale beslissen wie zich de winnaar van ‘Belgium’s Got Talent 2019' mag noemen. De eer was weggelegd voor pianowonder Benjamin Ceyssens (19), die met zijn performance iedereen wegblies. Herbeleef hier ook alle andere acts uit de spannende finale.

Mocht er een prijs bestaan voor de schattigste kandidate van dit seizoen, dan zou hiphopdanseresje Ella die ongetwijfeld winnen. “Ik ga ippop dansen en ik denk dat zelfs jij dat kan”, giechelde ze tijdens haar auditie al tegen jurylid Stan Van Samang. Ella stuiterde ook tijdens de finale over het podium en deed de monden van de juryleden openvallen. Ze werd beloond met een oorverdovend applaus!

Muzikaal talent in overvloed bij winnaar Benjamin. De timide jongen bloeit helemaal open als hij achter zijn piano zit. Hij speelt niet alleen, maar componeert ook eigen nummers. Zijn droom is om ooit een filmsoundtrack te mogen schrijven. Door ‘Belgium’s Got Talent’ te winnen komt die droom nu ongetwijfeld dichterbij.

De meest elegante act van de avond moet die van Lieselotte zijn. Met haar boog, maar vooral met gracieuze dans- en acrobatiebewegingen, pakte ze de jury en het publiek volledig in.

ELEMCO doet aan cheerleaden, en hoe... De groep bestaat uit drie mannen en één vrouw - de flyer - die in sneltempo omhoog wordt gegooid en terug opgevangen. En dat oogt bijzonder spectaculair!

Voor de 15-jarige operazangers Camille is het podium van ‘Belgium’s Got Talent’ intussen bekend terrein. Als 9-jarige nam ze al eens deel, toen zonder succes. Na 6 jaar hard trainen liet ze dit seizoen opnieuw van zich horen.

Dansgroep The Movement Theory brengt dansers uit verschillende crews bijeen. Ze hebben geen specifieke stijl, maar maken hun stukken op basis van hun eigen ervaringen. De jury was onder de indruk.

Indrukwekkend is het minste wat je kan zeggen over de act van Turnclub Athena. Ze combineerden dans met tumbling en dat resulteert in halsbrekende sprongen en formaties. Een waar spektakel voor het oog.

De mannen van BAR-CODE gooiden alweer hun lichamen in de strijd. Zij brengen een combinatie van gymnastiek, trampolinespringen en parcours. Hun atletische skills (lees: spierbundels) maken steevast indruk op de jury, de kijkers en het publiek.

Goochelaar Steven Delaere nam vier jaar geleden ook al deel aan ‘Belgium’s Got Talent’ en eindigde toen derde. Dit jaar kwam hij terug met één ambitie: winnen! Zijn wens werd uiteindelijk ook dit seizoen niet vervuld, maar hoe dan ook blijft de magic man verbazen.

Ook de drie dansers van Studio Adagio haalden hun trukendoos boven tijdens de grote finale. En die bestaat vooral uit danspassen waar je wel érg lenig voor moet zijn. Wauw!

Met C-FAM is het hele podium steeds meteen gevuld. De energieke dansgroep is een mix van jongens en meisjes uit de Benelux. De passie voor dansen bracht hen naar eigen zeggen samen, en dat bewezen ze ook met hun act.

Vilja Duo weet de zaal keer op keer te verbluffen. Het duo, in het echte leven ook een koppel, combineert dans met luchtacrobatie. Zowel op de grond als in de lucht zorgden ze voor adembenemende momenten.