Spektakel en mysterie troef: dit zijn de eerste veelbelovende beelden van ‘The Masked Singer’ TDS

08 september 2020

21u45

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. TV Wie is The Masked Singer? Het is de vraag die Vlaanderen vanaf vrijdag 18 september in de ban zal houden. VTM lanceerde zonet de eerste beelden van de nieuwe grote vrijdagavondshow, en daarin wordt duidelijk dat de zoektocht naar de gemaskerde bekende gezichten veel spektakel en mysterie met zich mee zal brengen.

De eerste stemgeluiden en bewegingen van Aap, Otter, Duiveltje, Monster, Wolf, Libelle, Koningin of Duiker zijn al te bespeuren en zetten het raden ongetwijfeld in gang. Speurders Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker speuren in The Masked Singer mee met Vlaanderen en proberen het antwoord te vinden op één vraag: wie zit er achter het masker? Of zoals Karen Damen het zegt: “Amai, wie is da?!”

‘The Masked Singer’, vanaf vrijdag 18 september om 20u40 op VTM en VTM GO.

LEES OOK:

Wie zingt er in ‘The Masked Singer’ als Duiveltje, Duiker, Aap, Otter en Monster?

Probeer maar eens te zingen in deze kostuums: ‘The Masked Singer’ stelt eerste personages voor