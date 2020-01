Spectaculaire repetities voor ‘Daens 2.0', met echte paarden MVO

19 januari 2020

14u18 0 TV Momenteel wordt er in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs gerepeteerd voor de nieuwe versie van de succesmusical ‘Daens’ die op 21 februari in première gaat. Onder leiding van het internationaal gerenommeerd stuntteam Zarafa dat zijn sporen reeds verdiende met onder andere de BBC-reeks ‘The White Queen’, ‘Les Misérables’ en de Nederlandse film ‘Storm’, werd vanmiddag de grote charge-scène gerepeteerd. Tijdens deze massa-scène gaan rijkswachters te paard in de clinch met protesterende fabrieksarbeiders. Een huzarenstukje dat goed gerepeteerd moet worden door het stuntteam, de cast (zowel volwassenen als kinderen) en de figuranten.

“We hebben echt de ambitie om van deze productie ‘Daens 2.0' te maken”, aldus Gert Verhulst. “De rijdende tribunes en imposante decors zorgen voor een nieuwe versie waarbij er elke voorstelling meer dan 80 mensen op het podium zullen staan. Door te kiezen om te werken met echte dieren, zoals paarden en honden, hebben we het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar het geeft wel die extra beleving die wij onze bezoekers willen geven.”

170.000 tickets

Na de spektakel-musical ‘40-45' lijkt het publiek ook deze voorstelling volledig in de armen te sluiten want intussen zijn er al meer dan 170.000 tickets de deur uit. De spectaculaire 2.0-versie van deze musical is dan ook reeds voor een tweede maal verlengd en speelt nu t.e.m. 11 oktober 2020. ‘Daens’ zal vanaf 22 februari afwisselend met de spektakel-musical ‘40-45' te zien zijn in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

Sterrencast

De titelrol zal vertolkt worden door Peter Van de Velde. Zijn broer Pieter Daens wordt gespeeld door Jan Schepens. Daarnaast speelt theatermonument Jo De Meyere de rol van Bisschop Stillemans. Free Souffriau is Nette Scholliers en Jelle Cleymans geeft gestalte aan de socialistische voorman Jan De Meeter. Manou Kersting zal de rol van de meedogenloze fabrieksopzichter Schmitt op zich nemen en Peter Thyssen zorgt voor de komische noot in de rol van Ponnet. Fabrice Pillet werd gecast als Charles Woeste.

Verhaal

De musical Daens is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992 van grootmeester Stijn Coninx. Hij situeert zijn epos over recht en onrecht, over leven en dood, in het Aalst van 1900 en dompelt ons onder in het rauwe, uitzichtloze leven van de arbeidersklasse. Eén man gaat echter de strijd aan met het immense onrecht van die tijd. Die man is priester Adolf Daens.

