Spectaculaire beelden: nieuw seizoen ‘De MUG’ start met kettingbotsing met 60 gewonden TDS

05 oktober 2020

10u45

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) TV In ‘ De Mug ’ krijgen kijkers vanaf maandagavond weer een blik op het levensreddende werk van de artsen, verplegers en ambulanciers van de spoeddienst van ZNA Stuivenberg in Antwerpen. Het nieuwe seizoen start meteen met heftige beelden: de diensten moeten uitrukken na een zwaar verkeersongeval in de Beverentunnel in Antwerpen.

Het ziekenhuis van ZNA Stuivenberg heeft één van de grootste en drukste spoedafdelingen van ons land. In het tweede seizoen van ‘De MUG’ volgen de makers van ‘Helden van Hier’ opnieuw artsen, ambulanciers en verplegers tijdens het reilen en zeilen van hun job. “Als er zich een grote ramp voordoet en er komen patiënten binnen, dan is het gewoon adrenaline, doorgaan en vechten voor je patiënten”, zegt Vicky, spoedverpleegkundige ZNA Stuivenberg. “Elke seconde telt.”

In de eerste aflevering worden de hulpverleners van spoed Stuivenberg opgeroepen voor een zwaar ongeval in de Beverentunnel op de Antwerpse Ring. Een vrachtwagen reed in op een personenwagen, twee bussen en twee andere vrachtwagens. Een dramatische balans: één dode, vijf mensen in levensgevaar en zeker 60 lichtgewonden. Spoedarts Tine legt uit: “Als het medische interventieplan wordt afgekondigd, moet je opschalen en moet je zorgen dat je klaar bent om verschillende slachtoffers op hetzelfde ogenblik te verzorgen.”

