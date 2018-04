Spectaculair! Twee acrobatische acts stoten door naar finale 'Belgium’s Got Talent' TDS

27 april 2018

22u34

Bron: VTM 0 TV 'Belgium’s Got Talent' telde tot vanavond al drie finalisten. Percussiegroep DrumSpirit en acrobaat Gilles Thiry kregen de voorbije twee shows een ticket van de jury. Kijkend Vlaanderen stemde dansduo Twice door naar de finale. Vanavond kwamen daar twee kleppers bij: het acrobatische duo Natascha en Ian - die vorige week aan bod kwamen - veroverden de harten van de kijkers, de jury koos voor duo Interius Fortitudo.

Een nieuwe week, een nieuwe spectaculaire 'Belgium’s Got Talent'-show. Zeven nieuwe, uiteenlopende acts bestormden vanavond het podium in de hoop hun kans deze week te verzilveren. De stoere hiphop van de meiden van Faemme Nation bracht het hoofd van Niels zodanig op hol dat hij zijn Golden Buzzer indrukte. Ze belandden rechtstreeks in de studioshows en daar beloofden ze opnieuw voor een stevige portie girlpower te zorgen. Op hoge hakken toonden ze dat hun dansstijl ook enorm vrouwelijk én sexy kan zijn.

Gymnasten Jimmy en Noah van Interius Fortitudo stuwden de show even naar Olympisch niveau. Met hun adembenemende stunts aan de rekstok en op de mat, die volgens henzelf “nog zotter en uitdagender” waren, hoopten ze indruk te maken op de jury. Mét succes dus!

Funk in de puurste vorm, dat is wat dansleraar Dennis en zijn leerling Gianni, samen Rhythmic Mobility doen. Ze willen de popping-stijl uit de jaren ‘80 terug onder de aandacht brengen en daarvoor kregen ze tijdens hun auditie alleen maar superlatieven van de jury. Vanavond haalden ze als twee ‘poppende’ Egyptische standbeelden opnieuw alles uit de kast.

Haar studies brachten haar uit het verre Kameroen naar Gent en zo verzeilde Sonita met haar prachtige stem ook op het podium van 'Belgium’s Got Talent'. Met de klassieker 'Purple Rain' van Prince liet ze tijdens de studioshow een andere, emotionele kant van zichzelf zien.

Meer zang is er van de warme man met zijn nog warmere stem, Fried Ringoot. “Als ik zing, wil ik mensen graag ontroeren”, zegt de eeuwige optimist. En dat deed hij tijdens zijn auditie, toen hij een gevoelige snaar raakte met een zelfgeschreven ode aan zijn vrouw. Hij bracht nu opnieuw een eigen nummer, over de dagen waarop het minder goed gaat.

Ze stonden letterlijk te trappelen om op het podium te gaan: tapdansgroep Taptone gooide het dit keer over een andere boeg. Ze deden hun act niet op traditionele Ierse muziek, maar geven er een Amerikaanse swing aan. “Als je één stap mist, is het om zeep”, beseften de dansers maar al te goed.

Stan, An, Dan en Niels vielen van de ene verbazing in de andere toen mentalist Piet Kusters tijdens zijn auditie hun gedachten moeiteloos las. Ook nu had hij zich goed voorbereid en de juryleden maandenlang geobserveerd voor een nog straffer mentaal spelletje.

Special guest tijdens deze derde studioshow was Tristan, de kleuter die in de tweede reeks van 'Belgium’s Got Talent' furore maakte met zijn versie van Gangnam Style. Hij schopte het toen niet alleen tot de finale, maar ook tot YouTube-held met meer dan 42 miljoen views voor zijn auditiefilmpje. Nu, 5 jaar later, waagde Tristan zich opnieuw aan de danspasjes van Psy.