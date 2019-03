Specialisten zijn het eens in ‘Cold Case’: genoeg aanwijzingen om Pierret voor Assisen te brengen KD KV

07 maart 2019

22u40

Bron: VTM, eigen berichtgeving 12 TV Er zijn genoeg aanwijzingen om Claudy Pierret in verdenking te stellen van de moord op Sally Van Hecke. Dat zeggen ere-advocaat Vic Van Aalst en voormalig assisenrechter Edwin Van Fraechem in de laatste aflevering van ‘Cold Case’, de reeks over het onderzoek naar de moord op Sally Van Hecke in 1996.

Beide specialisten trekken hun conclusies uit het bewijsmateriaal dat op tafel ligt en het profiel van Pierret. “Met alle argumenten is de zaak heel duidelijk. We weten allemaal wat er zich heeft afgespeeld en wie de dader is. Ik zou er als Openbaar Ministerie mee naar Assisen gaan’” zeggen Van Aelst en Van Fraechem in koor. Pierret zit momenteel een straf uit voor de moord op twee andere vrouwen. Nooit is hij officieel in verdenking gesteld van de moord op Sally.

De makers van Cold Case lieten ook een onverwachte stem aan het woord. Die van een undercoveragent met codenaam Alpha 22 . Hij moest destijds Claudy Pierret maandenlang schaduwen. Alpha 22 is duidelijk: “Paardenstaart, Amerikaanse wagen, prostitutie, heroïneverslaving, Linkeroever, zwaar toegetakeld… hij is het.”

Alle aanwijzingen die onderzoeksjournalist Kurt Wertelaers verzamelde over de moordenaar van Sally Van Hecke, wijzen ook voor Alpha 22 in de richting van Claudy Pierret. Alpha 22 werkte lange tijd mee aan de ontmaskering van de seriemoordenaar toen die verdacht werd van de moorden op Marie-José De Nocker (1995) en Yolanda Prinsen (1998). Moorden waarvoor Pierret destijds ook veroordeeld is. Maar zo zegt Alpha 22: “Ik had niet het gevoel dat de moord op Sally Van Hecke prioriteit was voor de speurders.”

Géén DNA-sporen

De programmamakers van het VTM-programma ‘Cold Case’ beweerden dat er van minstens vier personen DNA was gevonden op de rijlaarzen van Sally Van Hecke: van twee onbekende mensen, van Sally zelf en van Claudy Pierret. Vorige week kwam echter aan het licht dat nieuw Nederlands onderzoek aantoonde dat er geen DNA-sporen van Pierret op de laarzen aanwezig was.

“De bewering dat DNA-sporen van Claudy Pierret zijn aangetroffen op de laarzen van het slachtoffer, is manifest onjuist. Het openbaar ministerie is zeer bezorgd over de foutieve berichtgeving”, reageerde het Antwerpse parket.