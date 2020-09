Speciale eenheden op zoek naar 100.000 euro drugsgeld in ‘Niveau 4' Jacob De Bruyne

30 september 2020

Het is een indrukwekkend gezicht vanavond in 'Niveau 4'. Het bijzondere bijstandsteam - in Gent is dat het COPS, vergelijkbaar met het Amerikaanse SWAT - rukt met een klein dozijn uit voor een inval bij twee drugdealers. Na een mislukte deal ging het duo lopen met elk 50.000 euro. Het is aan de tot op de tanden gewapende en beveiligde politiemannen om hen thuis te overmeesteren en de buit te vinden. De twee worden letterlijk overweldigd en de inval duurt telkens minder dan een minuut. En ook in het Gentse Sint-Pietersstation draait het om drugs. Enkele agenten houden er een controle op een vrijdag, tijdens één van de drukste nachten van de voorbije maanden. Ze vinden er een overvloed aan partydrugs: XTC, ketamine, cocaïne en nog veel meer.

'Niveau 4 Gent’, VIER, 20.35 uur