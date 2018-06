Spanning voor de seizoensfinale stijgt in 'Familie': Stan is terug MVO

Kijkers van 'Familie' stonden vanavond voor een grote verrassing. Stan, waarvan eerst werd vermoed dat hij zichzelf van het leven had beroofd, duikt immers opnieuw op en koopt in het grootste geheim een wapen. Zijn blik laat er geen twijfel over bestaan: hij is klaar voor actie. Maar wat is hij van plan? De aflevering eindigt alvast met het ijzingwekkende beeld van Stan naast het ziekbed van Hanne. Loopt zij gevaar?