Spanning, stress en niks dan emoties: zo beleven Wendy, Damiano, Esther, Tim, Frie en Toon ‘Blind Getrouwd’ (mét beelden die u nog niet zag)

05 februari 2018

21u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Na het instant puberaal verliefde koppel Marjolein-Mike en het wat meer afwachtende, afstandelijke duo Lieve-Aljosja, zijn nu ook Wendy en Damiano officiëel in de echt verbonden. Dat duurde zowat een volledige tweede aflevering van ‘Blind Getrouwd’, goed voor alweer een uur puur emotionele televisie, met hoge meeleeffactor. De zakdoeken bleven niet droog.

Naast bevoorrechte getuige van het huwelijk van Damiano met Wendy, kwamen we ook te weten dat de wetenschap Esther Van Kuijk, 31 jaar uit Mechelen, gematcht had aan Tim De Winter, 30 jaar en uit Zemst. ‘Ze willen beide stabiliteit, zekerheid en familie. Ze liggen niet te wachten op vonken en vuur. Misschien gaan we niet onmiddellijk vuurwerk zien’, zo maakten de specialisten die hen hebben gekoppeld duidelijk.

Ook Frie Van den Brande, 29 jaar uit Boom en Toon Nauwelaerts, 30 jaar en uit Duffel, willen man en vrouw willen en lieten dat met de nodige portie humor en emotie aan vrienden en familie weten. Scènes die ‘Blind Getrouwd’ zozeer tot fijne tv maken. Toch zal het wachten zijn tot volgende week maandag voor we de laatste twee koppels effectief het ‘ja’-woord zien geven. Aflevering twee eindigde nu met Frie en Esther die in hun trouwkleed de deur van de raadzaal openduwden.

Tijdens de tweede aflevering bleef wel voortdurend de vraag hangen hoe het nu eigenlijk zou zijn met die verliefde pubers Marjolein en Mike. En of er van het stroeve van Lieve en Aljosja nog veel zou blijven hangen zijn. Vragen waarop we jammer maar helaas niet direct een bevredigend antwoord kregen. Het is dus nagelbijten tot volgende week maandag voor de derde aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Dan zullen we te weten komen naar waar de koppels op huwelijksreis trekken en hoe het daar met de pas getrouwden zal gaan.

‘Blind Getrouwd’ mag dan voor de deelnemers zelf onwaarschijnlijk levensbepalend zijn, voor de gepriviligeerde kijker die we allemaal zijn is het vooral heel veel feel good televisie. Ook tijdens de tweede aflevering. Vanop de eerste rij meekijken hoe de emoties telkens weer hoog oplaaien, hoe de onzekerheid toeslaat, maar ook het geluk zijn plaats krijgt, hoe familie en vrienden plots mee worden gesleurd in wat normaal gezien een ‘once in a lifetime’ gebeurtenis is. En hoe stress, spanning, onzekerheid tot babylonische spraakverwarring kan leiden. Zo denkt Wendy dat haar toekomstige Ben heet (in plaats van Damiano). En is Damiano op zijn beurt verbaasd dat hij al na één zinnetje ‘ja’ moet zeggen en dus gehuwd is…

De leukste quotes

Damiano (wat hij verwacht van zijn partner): ‘Ik hoop dat dat gewoon iemand is die er leuk uitziet, veel energie uitstraalt, gewoon een toffe persoon is’.

Wendy (over de tegenpartij): ‘En nu maar hopen dat hij ja zegt…’.

Wendy (over haar papa): ‘Ik heb een heel goeie band met mijn vader. Dat was direct ok. Die moest niet eens veel zeggen. Gewoon dat hij naast mij stond was al goed’.

Damiano (maakt kennis met zijn nieuwe schoonouders): ‘Hallo, ik ben Damiano. Aangenaam. Ook een beetje nerveus? We zijn met twee dan’.

Damiano (net voor het ja-woord): ‘We zijn eigenlijk gewoon bezig. Laat dit nu maar vooruitgaan. Ik zit nu in een situatie waar ik niet uitraak. Je kan niet naar buiten lopen, niet via de brandladder weglopen’.

Wendy (is meteen tevreden over Damiano): ‘Het is wel een heel mooie man. Mooie glimlach, mooie ogen, hij is groot, heeft schoon haar. Met zo’n man zou ik me wel samen zien’.

Damiano (is ook tevreden): ‘Er is een goeie vibe. Dit is wel een goeie start’.

Wendy: ‘Er is voortdurend dat stemmetje dat vraagt of hij het ook wel goed vindt’.

Wendy: ‘Ik heb me stiekem afgevraagd hoe hij er uitziet zonder dat kostuum. Ik zou geen gezonde vrouw zijn als ik dat niet zou doen’.

Damiano (speecht): ‘Eerst en vooral wil ik mijn vrouw, amaai dat klinkt, bedanken. Het is heel fijn om jullie allemaal te leren kennen’.

Damiano (is wat onhandig): ‘Ik moet alleen zien dat ik niet te veel op uw kleed ga stappen’.

Esther (wat ze verwacht): ‘Dat ik de man van mijn dromen ga tegenkomen. Iemand die ik goed kan leren kennen en er ook volledig voor gaat’.

Esther: ‘Huisje, thuisje, kinderen, dat zie ik helemaal zitten’.

Tim: ‘Ik hoop dat we over vijf jaar nog getrouwd gaan zijn. En misschien wel een kind hebben’.

Esther: ‘Het eerste wat ik dacht is met wie ga ik trouwen? Gaat dat klikken?’

Esther (tijdens de vrijgezellenavond): ‘Ik ga hem op de trouwdag geen tong draaien, wel een kus op de mond toch..’.

Toon (tegen zijn schoonmoeder): ‘Ge vindt het toch niet erg dat ik met uw dochter trouw?’

Frie: ‘Ik hoop dat mijn toekomstige zegt oef dat valt goed mee. Dat die blij is als hij mij ziet, initieel op mijn uiterlijk’.

Frie: ‘Sebiet ben ik een getrouwde vrouw, echt waar!’

De opvallendste uitspraken

Wendy (over trouwen in ‘Blind Getrouwd’): ‘Het is angstaanjagend om iemand te trouwen die je niet kent. Ik hoop dat het gewoon ook plezant kan worden samen’.

Wendy (op weg naar de trouwzaal): ‘Het is allemaal moeilijk te vatten’.

Damiano (als hij Wendy voor het eerst ziet en haar drie dikke kussen geeft): ‘Maak u geen zorgen. Ik ben even nerveus als u’.

Wendy (denkt dat Damiano, haar toekomstige, Ben heet): ‘Wellicht zegde hij ik ben…. Damiano heb ik toen niet meer gehoord…’.

Damiano (na het ‘ja’-woord): ‘De kogel is door de kerk. Nu begint het experiment’.

Miriam (de toekomstige schoonmoeder van wezndy): ‘Proficiat en welgekomen in onze familie. Ik ben Miriam’.

Damiano (over de nabije toekomst): ‘Ik ben superbenieuwd om haar beter te leren kennen en te zien of er iets kan groeien’.

Wendy (na een paar uurtjes als mevrouw Damiano): ‘Tot nu toe is hert voor mij supergoed meegevallen’.

Wendy (over de eerste nacht): ‘We waren allebei keimoe. Alleen maar snel in bed kruipen en slapen. Het is wel wennen als er ineens een man in boxershort met geen verkeerd lichaam in uw kamer rondloopt’.

Esther (omschreven als introvert, maar een partner zoekend): ‘Ik vind het belangrijk dat we ons eigen leven kunnen behouden. De kleine huishoudelijke taken brengen rust’.

Frie: ‘Ik ben een jaar vrijgezel. Ik heb gezocht via sociale datingsites, maar dat was geen succes’.

Toon (lijkt de ideale man): ‘Ik ben begripvol, attentvol, loyaal, romanticus’.

Toon (wanneer hij hoort dat hij gaat trouwen): ‘Mag ik mijn agenda pakken en dat noteren?’

Esther: ‘Als ik aan iets begin, wil ik het ook tot een goed einde brengen. In mijn geval goed verder zetten’.

Frie: ‘Het is heel onwezenlijk dat ik het ben die in dat trouwkleed zit’.

Kan een kandidaat van ‘Blind Getrouwd’ ‘neen’ zeggen in de raadzaal?

Zes keer een volmondig ‘ja’ van de zes mannen en vrouwen die door het ‘Blind Getrouwd’-team bij elkaar zijn gebracht. Nog vier keer ‘ja’ moet volgende week maandag volgen. En dan kunnen de vijf pas gehuwde koppels vijf weken met elkaar samenleven voor ze moeten beslissen of ze als man en vrouw verder door het leven gaan. Maar, kunnen en mogen de kandidaten ‘neen’ zeggen als ze oog in oog staan met hun compleet onbekende partner? Of zijn ze contractueel verbonden om ‘ja’ te zeggen?

‘Een plotse neen voor het ultieme moment kan wel degelijk. Er is uiteraard de individuele vrijheid van de betrokkenen om voor de ambtenaar in de raadzaal te beslissen om vooralsnog niet te huwen’, aldus VTM-woordvoerster Sara Vercauteren. ‘Je kan niemand, ook niet contractueel, verplichten om voor een tv-programma te huwen. De kans dat één van de tien uitverkorenen effectief op het laatste moment zou afhaken is wel heel erg klein. Men weet waar men aan begint, wat men gaan meemaken. Alle kandidaten zijn weken, maanden gescreend, geloven ook in het succes van het matchingproces’. Volgende week maandag mogen de bruiloftsklokken dus alweer luid klinken…