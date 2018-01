Spanning in 'Thuis': wat is er met Kaat gebeurd? KDL

23 januari 2018

13u48

Bron: VRT 0 TV De spanning is alweer te snijden in 'Thuis' nu Kaat plots verdwenen is. Zeker na de biecht van Kobe.

Nadat Kaat niet op het werk is komen opdagen zijn haar ouders, Simonne en Frank, ongerust. Terwijl Simonne haar dochter meermaals probeert te bereiken, en geen succes oogst, gaat Frank zelf op zoek naar Kaat. Hij schrikt wanneer hij plots een bloedvlek op straat ziet. En dan is er ook nog de verontrustende bekentenis van Kobe aan zijn moeder Karin na zijn nachtelijke ontmoeting met Kaat. Wat is er met Kaat gebeurd?

