Spanning in ‘Alloo bij de Wegpolitie’: "Er is een schot gelost” SDE

24 september 2020

08u58

Bron: VTM 1 TV Luk Alloo en zijn ploeg zijn tijdens de opnames van ‘ Luk Alloo en zijn ploeg zijn tijdens de opnames van ‘ Alloo bij de Wegpolitie ’ getuige van een achtervolging. Wanneer blijkt dat er schoten zijn gelost en er mogelijk een kind aan boord is van de vluchtende wagen, is het alle hens aan dek.



Luk Alloo en z'n ploeg zitten comfortabel in de auto bij agenten Yann en Francis, wanneer er een oproep binnenkomt. “Schot gelost", klinkt het onheilspellend. “Ze zijn richting de autosnelweg gereden. Er zijn drie inzittenden, mogelijk is er ook een kind bij.” Meteen volgt een achtervolging op het voertuig, dat later ook gestolen blijkt.

