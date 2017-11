Spanning en mysterie troef in trailer 'Salamander 2' TDS

11u27

Bron: VRT 0

Het eerste seizoen van de meeslepende thriller ‘Salamander’ was een succes. De reeks hield twaalf weken lang gemiddeld zo’n 1,4 miljoen kijkers aan het scherm gekluisterd, en ook in het buitenland wist de reeks te scoren. Het mysterie van de bankkraak is nu opgelost. Maar de jacht op Salamander gaat duchtig verder...

In de tweede reeks trekt een moord in de wijk Matonge op een politieke balling hoofdinspecteur FGP Paul Gerardi langzaam maar zeker in het moeras van een samenzwering. Wat Paul Gerardi niet kan vermoeden, is dat hij op een persoonlijke manier zelf ook betrokken blijkt te zijn bij de zaak. Zijn leven en dat van zijn dochter staan op het spel. Salamander 2 komt volgend jaar op het scherm.

VRT Filip Peeters in 'Salamander'.