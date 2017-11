Spanning blijft stijgen in 'Tabula Rasa': "Wat is er aan de hand met dit huis?" MVO

07u06 5 één Tabula Rasa TV Een dubbele aflevering 'Tabula Rasa', dat kon alleen maar een dubbele portie spanning opleveren. Aangezien VRT stopt met het uitzenden van 'Twee tot de zesde macht', mochten we Veerle Baetens een uurtje langer aan het werk zien. Maar zelfs wie aan het scherm gekluisterd zat blijft met een hoop geheimzinnige vragen achter...

Hoe langer Mie in het huis van haar grootouders verblijft, hoe meer ze ervan overtuigd raakt dat er kwaadaardige krachten aan het werk zijn. Wanneer haar zus het idee krijgt om "nog eens geesten op te roepen", zoals ze deden in hun kindertijd, worden die vermoedens alleen sterker.

Wat is er mis met het huis? En erger nog... Wat is er mis met haar dochtertje Romy, die zich plots zo vreemd gedraagt sinds het gezin verhuisd is?

"Er zijn hier geen vogels," merkte Mie eerder al op. "We wonen in een bos en ik heb nog nooit een vogel gehoord." Wanneer er dan op onverklaarbare manier een dode vogel opduikt in het toilet, is Mie ten einde raad.

Radeloos als ze is belt ze een 'spirituele poetsdienst'. Een medium dat het huis van kwade geesten moet verlossen.

In het heden krijgt Mie een soort van vertrouwensband met pyromaan Vronsky. Maar hoe gegrond is dat vertrouwen, gezien Vronsky zopas één van haar geheimen heeft ontdekt?

Daarnaast is er ook nog de vreemde verdwijningszaak waarbij Mie in het middelpunt lijkt te staan. Het wordt steeds waarschijnlijker dat Mie en Thomas toch een zekere band met elkaar hadden. Maar wat betekent dat? De plotse bekentenis van inspecteur Wolkers maakt duidelijk dat er ook voor hem meer op het spel staat dan een doorsnee onderzoek.

De meest schokkende onthulling kwam er echter in de vorm van Thomas zelf. De jongeman ligt blijkbaar vastgebonden onder de vloerplanken van zijn eigen boshut. En wat nog straffer is... Hij leeft nog.

Gelukkig is er hoop: de kans bestaat dat Mie binnen enkele maanden haar geheugen volledig terug heeft.

Zal er echter genoeg tijd overblijven om Thomas te redden? Hopelijk wordt dat onthuld in de volgende aflevering...