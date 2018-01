Spanning alom: midseizoenfinale van familie eindigt op een ware thriller



DBJ/TDS

22u09 13 VTM TV Het leek erop dat Véronique haar allergrootste geheim aan Mathias had opgebiecht maar dat bleek helemaal niet het geval. De zus van Peter droeg een bijzonder groot geheim met zich mee. Met de opgraving van de kist van Guido Van den Bossche senior, die 18 jaar geleden werd vertolkt door Karel Deruwe, wordt eindelijk het mysterieuze potje geopend dat al die jaren gedekt is gebleven.

De opgegraven kist van Guido Van den Bossche blijkt uiteindelijk leeg te zijn. Het geeft oprechte verwondering bij Peter en Amélie, maar gespeelde verbazing bij Véronique, want haar goedbewaarde geheim dreigt na bijna twintig jaar dan toch uit te komen.

Hints en tips

De aflevering van vrijdag stond alvast bol van de tips en plotwendingen over wat er nu eigenlijk aan de hand is. De echte Familie-fan moest beroep doen op zijn kennis van de soap om bij elkaar te puzzelen wat er zich de voorbije twintig jaar heeft afgespeeld.

Wie had immers gedacht dat Herwig Verleyen, de ex van Véronique die in 1999 één seizoen meespeelde, plots zou opduiken? Peter Van den Bossche moest aan het eind alvast nog eens kort parafraseren wat destijds het aandeel was van de man in de soap. In een notendop: Véronique, die ooit een relatie had met Herwig, wou hem na het overlijden van Guido de leiding geven in VDB Electronics. Alleen is die leiding toen naar Vincent Missotten gegaan, de man die vlak voordien nog procureur was en verantwoordelijk voor het autopsierapport van … Guido Van den Bossche. Al leidt zijn naam wel tot een dood spoor: de man is al vele jaren overleden.

Bovendien is er nog de rol van begrafenisondernemer De Gendt: hij kreeg 25.000 euro van Véronique en Herwig om een lege kist te laten begraven. Nu eist de man van haar nog eens dat bedrag omdat de zaak dreigt uit te komen. Peter is immers intussen samen met Amélie een onderzoek gestart naar wat er destijds verkeerd is gelopen tijdens de autopsie. Een geheim dat sneller dan verwacht onthuld zou kunnen worden.

Paniek

Dat zorgde ervoor dat Véronique in paniek schiet, maar ze krijgt het deksel op de neus: “Jij moet de puinhoop opruimen, jij hebt mij de opdracht gegeven, jij wou je vader dood”, krijgt ze van Herwig te horen.

Hoe zat het dan met de terugkeer van Guido Van den Bossche? De honger werd snel gestild want na enkele minuten dook hij op aan het ziekenhuisbed van de doodzieke Jan Van den Bossche. “Je kan niet zonder mij. Je weet dat ik je nooit in de steek zal laten. Je moet vechten, herpak je”, waren de eerste woorden aan zijn broer.

Jan probeert de ontmoeting met zijn broer te beschrijven, maar het enkel Anna wil hem geloven. Hebben de bomma en Jan gelijk? Of blijkt het allemaal een grote droom? De midseizoensfinale heeft alvast een spannende thriller ontketend.