Spannendste finale van dit seizoen zorgt voor erg onverwacht en verrassend slot in ‘Slimste Mens’ Mark Coenegracht

24 oktober 2019

22u32 6 TV Niks dan surprises aan het einde van de tweede week van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Want, een verrassende rechtstreekse winnaar en, voor het eerst dit seizoen, een verrassende exit na een spannende finale waar pas in de allerlaatste vraag over winst en verlies werd beslist.

Een finale om handen en vingers af te likken. Tien vragen en 29 goede antwoorden duurde het voor het verdict viel. De twee strafste speelsters van het nog prille seizoen van ‘De Slimste Mens’ speelden voor een vervolg in de quiz. Sopraan Astrid had 378 seconden bij elkaar gespeeld en net voordien nipt –met vijf seconden- verloren van Geike Arnaert. Seksuologe Lotte had 317 seconden op de teller. Aanvankelijk speelde Lotte erg sterk. Zeven juiste antwoorden na drie vragen. Tien correcte antwoorden na zes vragen. Astrid had weinig weerwerk. Met een 17-5 score werd ze al bijna uitgewuifd. En dan blokkeerde Lotte. Ze had vijf seconden om één goed antwoord te geven over Doctor Livingstone, maar faalde. Exit SeksuoLotte.

Voor aanvang van de versmachtende finale, fluisterde Geike Arnaert zich bij haar eerste deelname een weg naar een rechtstreekse overwinning. De zangeres leek behoorlijk timide maar ze puzzelde erg snel en goed, bleef overeind in een moeilijke fotoronde en maakte het verschil in de filmpjesronde.

De leukste quotes

Erik Van Looy (over de kandidaten): ‘Het mooiste deelnemersveld ooit’. Waarop jurylid Sven De Leijer: ‘Dank u Erik. Blij dat ik hier ben’.

Sven De Leijer (tegen Van Looy, die de jury wil voorstellen): ‘Jury? Dat moet een vergissing zijn. Wij zijn hier voor het intake-gesprek voor Hotel Römantiek. Ik doe het gesprek, Frances straks het medisch onderzoek’.

Van Looy: ‘Ik ben eens aangevallen door een kwal. Ik moet zeggen dat eerste kwartier na die beet was geen kwal-itytime’.

Kantelmomenten

De sopraan opent de filmpjesronde met een snelle 150 seconden winst. Lotte ziet haar kansen wegglippen, want ze weet nauwelijks wat te verzinnen over ‘Big Little Lies’. Geike loopt weg met 100 seconden.

Astrid had nog kunnen winnen, maar weet niks extra te bedenken over het afscheid van Vincent Kompany bij Manchester City. Geike wint dan toch.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Geike Arnaert 383 sec.

2. Astrid Stockman 378 sec.

3. Lotte Vanwezemael 317 sec.

De stand

1. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

2. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

3. Astrid Stockman 3 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen

4. Natalia 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

5. Tinne Oltmans 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Geike Arnaert 1 deelname 1 overwinning

7. An Wauters 1 deelname

Zouzou Ben Chicka 1 deelname

Jaak Van Assche 1 deelname

Jörgen Raymann 1 deelname

Nieuwkomer

Acteur Sebastien Dewaele