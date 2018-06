Spannender dan WK: hoe ver drijft Stan het in de seizoensfinale van 'Familie'? Onmiddellijk na seizoensfinale 'Familie' start 'Tour de Zjef' MC

29 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Voor de fans van 'Familie' kan het plezier vanavond niet op. Geen hinder van het WK voetbal, wel een extra lange en spannende seizoensfinale. En om de zomer te overbruggen is nadien al meteen 'Tour de Zjef', een online-feelgoodreeks met 35 'webisodes'.

Het 27ste seizoen van 'Familie' eindigt vanavond met een spannende finale met tal van vragen die opgelost moeten worden. Want wat is Stan van plan? Op wie heeft hij het gemunt? Blijft Hanne verlamd na haar aanrijding? Zoekt Stefanie het gevaar op in Nigeria? Houdt de relatie tussen Marie en Lars stand? Hoe ver gaat Emma in de strijd om haar dochters? En legt Lucas zich daar zomaar bij neer? Stuk voor stuk tikkende tijdbommen waarvan er enkele tot ontploffing zullen komen...

Meteen na de seizoensfinale kunnen de fans via VTM.be en de VTM-app inhaken op de nieuwe 'Familie'-zomerserie. Na 'De Zaak Bart', 'Niko op de vlucht' en 'De jacht op Emma & Guido' krijgen ze dit jaar 35 korte afleveringen feelgood met 'Tour de Zjef'. Hoofdrollen zijn voor Jan Van den Bosch (Zjef) en Werner Desmedt (Rudi). Ook Bob De Moor en Reinhilde Decleir spelen mee.

Surprise

Zjef en Rudi hebben het niet gemakkelijk gehad de laatste maanden en hebben dringend nood aan wat ontspanning. Door het ongeval van Hanne heeft Rudi zware werkweken achter de rug. Maar ook Zjef moest overwerken door de afwezigheid van Emma, die veel tijd heeft gestoken in de zoektocht naar haar biologisch kind. Daarnaast probeerde het koppel om Quinten, die met een alcoholverslaving kampt, zo goed mogelijk op te vangen. Via Quinten komt Zjef opnieuw in contact met zijn vader Pierre (Bob De Moor), die zijn leven opnieuw op de rails probeert te krijgen. Ondanks de pogingen van zijn vader staat Zjef nog steeds sceptisch tegenover een verzoening.

Rudi zet de zomer alvast goed in met een enorme verrassing - meteen de start van 'Tour de Zjef'. Zjef doet zijn blinddoek af en kan zijn ogen niet geloven: hij gaat met Rudi op vakantie met een mobilhome. Zjef is in de wolken. Eindelijk tijd voor rust, ontspanning en romantiek. Maar al snel zal blijken dat niet alles 'op wieltjes' loopt.

Bruidje op de vlucht

Zo ontdekt Zjef dat Rudi voor een derde reiziger heeft gezorgd: Zjefs vader. Tot overmaat van ramp wordt Rudi weggeroepen voor een noodgeval op het werk. En dus zijn vader en zoon op zichzelf aangewezen.

Al snel raken de twee verwikkeld in een wespennest van incidenten. Ze kruisen niet alleen een kwade bruidegom en een runaway bride, maar ook een belogen campingbaas en een oplichtster. Krijgen ze alle problemen opgelost, en vooral: zullen Zjef en Pierre tot een verzoening komen? Vragen waar we pas aan het einde van de zomervakantie een antwoord op zullen krijgen.