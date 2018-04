Spaanse Netflix-reeks 'La casa de papel' krijgt derde seizoen KDL

18 april 2018

11u41

TV De Spaanse hitserie 'La casa de papel' krijgt een derde seizoen op Netflix. Het derde deel verschijnt in 2019 op de streamingdienst.

'La casa de papel' is de meest bekeken niet-Engelstalige serie op Netflix ooit. De serie debuteerde vorig jaar in mei op de Spaanse zender Antena 3, waarna Netflix er een bewerking van maakte. Die verscheen in december wereldwijd op de streamingdienst. Deze maand werd het tweede deel gepubliceerd.

De serie gaat over een 'professor' die met acht specialisten de grootste overval in de Spaanse geschiedenis wil plegen.