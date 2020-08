Sonny uit ‘Blind Getrouwd’ toont zijn nieuwe vriendin Redactie

18 augustus 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Tussen Sonny (30) en Laura (27) ‘pakte de mayonaise niet’ in het voorbije seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Hoewel hun avontuur goed begon, bleek al snel dat ze niet voor elkaar gemaakt waren. Bij het beslissingsmoment besloten ze dan ook om niet getrouwd te blijven. Maar inmiddels heeft Sonny een nieuwe vriendin, en die toont hij nu ook voor het eerst.

Sonny deelde voor ’t eerst een foto van haar op zijn Instagram Stories, met de tekst ‘Best girlfriend’ en een hartje erbij. Toen eind maart bekend raakte dat Sonny opnieuw gelukkig was in de liefde, wenste Laura hem alle geluk toe: “Natuurlijk ben ik blij voor Sonny. Het zou maar heel egoïstisch zijn mocht ik dat niet zijn. Hij verdient het oprecht om gelukkig te zijn. Het is jammer dat het niets geworden is tussen ons, maar in het leven mag je alleen maar spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt.”