Sonny pakt zijn biezen en Lothar verbant zichzelf naar de sofa in ‘Blind Getrouwd’ Mark Coenegracht

22 maart 2020

21u05 0 TV De koppels van ‘Blind Getrouwd’ zijn na vijf afleveringen - met een instant huwelijk, een trouwfeest en een droom van een huwelijksreis- in de gewone fase van het leven als man en vrouw beland. Dat hebben zij en wij geweten. Na één week samenleven heeft Sonny zijn spullen weer bij elkaar gepakt, te ongelukkig om zo verder te leven met Laura. En Lothar, die slaapt vrijwillig op de sofa. Niet dadelijk de plaats die je verwacht voor een pas gehuwd koppel.

Het venijn zat volledig in de staart van deze zesde aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Na een al mislukte huwelijksreis blijkt ook het ‘gewone’ samenleven als man en vrouw niks voor Sonny en Laura. Het wordt alsmaar duidelijker dat Laura de situatie niet onder controle heeft. Ze wacht dan wel op haar kersverse man, die de late shift heeft op het werk, maar eens hij thuis is, is het ‘incommunicado’ troef en gaat ze slapen met de heel sympathieke oneliner ‘ik heb het gehad’. Sonny denkt het er zijne over en pakt zijn spullen. Einde verhaal, zou je denken. Maar wie helemaal tot aan het einde van de aflevering keek, kreeg al mee dat hij volgende week weer samen op stap is met Laura. Vraag is voorlopig wat daar in de tussenperiode allemaal gebeurd is…

Boekdelen

De beelden via splitscreen van de vier koppels die allen in een canapé zitten of liggen, spraken in deze aflevering alvast boekdelen. En bevestigden gewoon alles wat we tijdens de verschillende huwelijksreizen hadden gezien. Nick en Christophe blijven zich gewoon amuseren, Tati en Lothar kunnen niet ver genoeg van elkaar elk in een hoek van de zetel zitten, Laura heeft een dekentje voor zich alleen terwijl Sonny een poging doet tot lichamelijk contact, en Jonah en Winnie liggen knus samen onder een dekentje.

Nog even terug naar die huwelijksreizen: Jonah toonde er voor het eerst een klein kantje. Geen kruimels in bed. Koffie, thee en appelsiensap mag, maar geen kruimels. Da’s de opvoeding van de mama en zijn eigen perfectie die even opspeelt. Jonah is niet voor niks al acht jaar trouwe klant bij Hotel Mama. Maar hij is ook snugger genoeg om de wetenschap alle kansen te geven. En ja, hij is kinderlijk verliefd, weet dat hij een chique cadeau heeft gekregen, maar beseft dat de hormonendrift misschien wel enige realiteitszin verhindert.

Miserie

Maar liever dat avontuur dan de miserie die Lothar met Tati meemaakt. Die heeft schijnbaar niet begrepen dat ‘Blind Getrouwd’ een formule is waarbij experten nagaan wie mogelijk bij elkaar zou passen. Zij dacht dat de prins op het witte paard voorbij zou komen, en toen die prins niet aan haar dromen voldeed, werd de deur dichtgeslagen. Op reis dan maar met een onbekende vriend, zo moet ze haar huwelijksreis ervaren hebben. En Thailand bleek al bij al ook al niks voor Tati. “Eigenlijk ben ik blij dat ik terug naar huis mag”. Niks mis mee. Tati is een doodgewoon, alledaags meisje dat overrompeld werd door een voor haar veel te moeilijk avontuur. Heeft u overigens ook gezien dat het dubbelbed waar ze in sliepen gescheiden was door een muurtje van lakens en kussens? Look but don’t touch, of zoiets toch. En dat Lothar zijn huwelijksring al lang heeft uitgedaan?

Puur avontuur

‘Blind Getrouwd’ is ook puur avontuur voor onze twee homovrienden Nick en Christophe. Het vernislaagje van ‘joepie-wij-zijn-gematcht’ bladdert langzaam maar zeker af. Nick en Christophe zijn tegenpolen, dat wordt week na week duidelijker. Maar plus en min durft elkaar al eens aantrekken. Al zie je aan de lichaamstaal van Nick dat hij het alsmaar lastiger krijgt met zijn kersverse man. En vice versa. Van de vlagfestish op reis, langs de kleedkamer van Nick en de passie van Christophe voor Wereldwinkel-wijn en Free Trade-bananen. Christophe is de groene jongen, Nick de licht blasé Antwerpenaar met de zéér herkenbare homotrekjes. Vier shampoos, een paar honderd hemden en truien, alles stylish. Dat gaat de volgende weken nog vonken en vuur geven.

Christophe & Nick: een huwelijk is alle dagen werken

De speeltijd is voorbij voor ons homo-koppel.De verbazing en het plezier van te kunnen en te mogen trouwen in ‘Blind Getrouwd’ is weg. Wat nu blijft is de humor en de lach tussen beide. Plezant en aanstekelijk. Maar de tegenstellingen tussen de heren worden alsmaar duidelijker in beeld gebracht. De ergernisjes, de stekelige opmerkingen, de kleine botsingen. De lach blijft hun trouwste bondgenoot, maar of dat gaat volstaan voor een geslaagde relatie is wat anders. Christophe blijft meer dan zijn uiterste best doen, maar bij Nick slaat de twijfel doet. Dat voel je als kijker. Is dat wat het huwelijk mij te bieden heeft? Da’s de vraag waarmee Nick worstelt. Ook hij zal moeten voorstellen dat een huwelijke alle dagen werken is.

Slaagkansen: van 40 naar 30 procent.

Laura & Sonny: deur dichtgeslagen. Of toch niet?

Bijna aan het eind van de aflevering leken de slaagkansen van Sonny en Laura geslonken tot een fatale nul procent. Sonny pakte immers doodongelukkig zijn spullen en in een ijzige sfeer verliet hij hun nieuwe appartement in Zoersel. De ‘echte’ Laura die hij in het ‘gewone’ leven zo graag had willen leren kennen, bloeide duidelijk niet open. Einde verhaal, zo leek. Tot de vooruitblik van volgende week kwam en Sonny en Laura toch weer samen bleken te zijn. Uitleg kregen we nog. Da’s hopelijk voor volgende week. Hangt er dan toch nog een happy end in de lucht?

Slaagkansen: van 5 naar 15 procent.

Winnie & Jonah: verliefdheid moet liefde worden

Veruit en zonder concurrentie het koppel dat dit seizoen van ‘Blind Getrouwd’ tot een goed einde kan brengen. Blijven als tortelduifjes rondfladderen. En zelfs de bazin van Hotel Mama heeft Winnie in de armen gesloten. Dat Jonah, toch wat de knullige vent die acht jaar amper een meisje heeft aangeraakt, in die situatie is kunnen terechtkomen, heeft hij wellicht al lang met Winnie besproken. Die staat duidelijk meer met beide voeten in het hedendaagse leven. Heeft al wat klappen gekregen en wil nu aan een nieuwe toekomst werken. Dat wil Jonah ook wel, zo blijkt. Niet te veel piekeren is hier de boodschap. Doen. Zoals zijn vriend Victor hem dat met zijn Blind Getrouwd-echtgenote Line zo schitterend heeft voorgedaan. En dan wordt verliefdheid vanzelf liefde.

Slaagkansen: van 95 naar 85 procent.

Tati en Lothar: alleen een mirakel kan hier nog iets doen

Ze hebben het niet met zoveel woorden gezegd, maar enkel een mirakel kan het huwelijk tussen Lothar en Tati nog redden. Het is jammer, maar het is zo. Er is zelfs niet het minste sprankeltje hoop dat ook maar het kleinste vlammetje vuur in deze relatie opgewekt zal worden. Lothar en Tati hebben duidelijk een streep onder hun huwelijk getrokken en besloten als vrienden hun tijd uit te zitten in wat ze zelf zo graag ‘het experiment’ noemen. Met, heel ver weg in hun achterhoofd, mogelijk een sprankeltje hoop dat een mirakel vooralsnog hen bindt. In mirakels geloven wij evenwel niet.

Tati is duidelijk niet sterk genoeg voor dit grote avontuur dat haar compleet overstijgt. Dat is jammer, maar helaas de realiteit voor Lothar. De huwelijksring is uitgedaan, hij slaapt in hun appartement op de sofa, er is niks wat hen bindt.

Slaagkansen: status quo op 5 procent.