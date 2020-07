Songfestivalfilm van Netflix blijkt onverwacht succes: “Een vreemd spektakel, maar kijkers vinden het gewéldig” Jana Valcke MVO

01 juli 2020

19u55 4 TV Helaas was er dit jaar geen écht Songfestival in Rotterdam, maar de douze points gaan zonder twijfel naar Netflix. Hun parodie ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ werd een instant-hit die bijna evenveel meezingers met zich meebracht als de originele show. De komedie met Will Ferrel en Rachel McAdams in de hoofdrol is momenteel de best bekeken prent op de streamingdienst. “Deze film is vreemd, slecht geacteerd en over het algemeen desoriënterend”, klinkt het op Twitter. “Laten we hem meteen nóg eens kijken.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘The Story Of Fire Saga’ is het meest bizarre schepsel van Netflix tot nu toe. En dat is zacht uitgedrukt. De prent zweeft twee uur lang ergens tussen slapstick, romantiek en kitscherige musical, maar het werkt. “Is het dat ik te lang in quarantaine heb gezeten, of is dit de beste film aller tijden?”, vraagt men zich af op sociale media. Netflix-kijkers zijn laaiend enthousiast. De film steeg op één dag tijd wereldwijd naar de eerste plaats in de Netflix-top 10. Sterker nog, analisten van de zender stellen vast dat de film vaak opniéuw bekeken wordt door dezelfde accounts. “Je moet twee keer kijken om alles te zien”, bevestigt een twitteraar.

I know I've been in quarantine for a long time and all, but I think Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga is the best movie I've ever seen?!? Jessie Baxter(@ revolutionerdy) link

Bekende gezichten

De film verhaalt over een IJslands muziekduo dat tegen alle verwachtingen in naar het Eurovisiesongfestival wordt gestuurd met hun inzending ‘Double Trouble’. Zij willen dolgraag winnen, maar de IJslanders schamen zich dood voor het amateuristische paar. Het klinkt niet verrassend of speciaal, maar de prent had gelukkig meer dan alleen de plot om mee uit te pakken.

Vooral bekende artiesten, zoals Demi Lovato, springen in het oog. Ze zijn vernuftig verwerkt in allerlei scènes. De ene opvallend, de andere verstopt. Dat laatste is waarschijnlijk de reden dat zoveel kijkers de film opnieuw afspelen: een ‘waar is Waldo’-achtige zoektocht naar onder andere Songfestival-winnaars Netta, Conchita Wurst, Bilal Hassani, Alexander Rybak en Loreen. Verder zit de film vol slimme verwijzingen naar vorige edities van Eurovision. Zo zien we de maskers van Lordi én een gevaarlijk hamsterwiel dat zijn opwachting maakte in 2014, tijdens het optreden van Mariya Yaremchuk uit Oekraïne.

(Lees verder onder de video; deze scène bevat de meeste cameo’s)

“Niemand deed het voor”

Amerikaanse komiek en acteur Will Ferrell, die de hoofdrol speelt in de film, heeft de komedie ook zelf geproduceerd. De voorbereidingen namen in totaal vier jaar in beslag. De Amerikaanse acteur vertelde in een interview dat hij voor het eerst in aanraking kwam met het Songfestival toen hij een bezoek bracht aan de familie van zijn vrouw, Viveca Paulin, in Zweden.

Het spektakel, de humor en het hoge camp-gehalte spraken hem onmiddellijk aan: “Ik vond altijd al dat iemand er eens een film over moest maken, maar niemand deed het. En zo is bal aan het rollen gegaan.” Hij besloot om een eigen versie te maken, inclusief enkele catchy nummers. Will Ferrell zingt overigens helemaal zelf, maar actrice Rachel McAdams gaf toe dat haar stem gecombineerd werd met die van de Zweedse zangeres Molly Sandén.

Zo trekt het duo naar de wedstrijd met hun muzikale inzending ‘Double Trouble’, maar ook andere toppers zoals ‘Volcano Man’ en ‘Ja Ja Ding Dong’ komen aan bod. Die laatste ging al een heus eigen leven leiden op het internet. “Ik snap waarom de personages in de film constant naar dat liedje vragen als verzoekje. Dit is de béste carnavalshit ooit”, zo meent een fan. Wie weet, want alle nummers uit de film zijn al tienduizenden keren gestreamd op YouTube.

(Lees verder onder video)

Gemengde reacties

Kijkers zijn gék op de film, maar bij filmcritici zijn de reacties eerder verdeeld. Een aantal van hen zijn allesbehalve enthousiast: “Een uit de hand gelopen liefdesverhaal, slecht geacteerd en met weinig nuance”, klinkt het bij de experts van songfestival.be. Volgens de Engelse krant The Guardian is de komediefilm absoluut niet grappig en ronduit zinloos. Het Algemeen Dagblad omschrijft de nieuwe Netflix-release dan weer als een muzikale rampenfilm. Toch zijn er ook lovende kritieken. De New York Postheeft het bijvoorbeeld over ‘een extreem grappige film’ en ook de recensenten van het NRC Handelsblad kunnen Ferrells humor smaken.“Het satirische spektakel lijkt wel een hommage aan het Eurosong”, klinkt het. Gelukkig voor Ferrell is dat laatste precies wat hij wilde bereiken. “We willen niet de spot drijven met de show”, verduidelijkte hij. “In tegendeel. Dit is een liefdesverklaring aan Eurosong.”

LEES OOK

Netflix lanceert eerste liedje uit nieuwe film over het Songfestival