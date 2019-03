Somberheid troef na derde kampvuur: aflevering 8 van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht Redactie

29 maart 2019

23u00 0 TV Als het visje niet bijten wil? Dan moet de productie voor meer aas zorgen. Een nieuwe verleider doet z’n intrede op Temptation Island. Tegelijkertijd wordt tijdens het derde kampvuur alles op alles gezet om de relaties aan diggelen te slaan. En dat lijkt te lukken. De mindfuck maakt zich meester van de kandidaten.

Dag acht op Temptation Island en er komt eindelijk Schot in de zaak.

Of is het een Zweed?

Alleszins, er is een nieuwe verleider in het resort en die kreeg duidelijk instructies van een seniele productie.

Hoe kan je anders verklaren dat ze deze plechtige communicant uitgerekend met een ontbijt naar Laura’s kamer stuurden? Het vleesgeworden ochtendhumeur?!

Bij het aanschouwen van de nieuwe verleider, stormde Laura dan ook zonder één woord de badkamer in.

Retorische vragen worden hier niet beantwoord.

Pas wanneer ze even op haar effen was gekomen (lees: een likje mascara had aangebracht) kon Laura de indringer onder ogen komen.

Naar een kus kon hij evenwel fluiten.

God dit is gênant.

Oef, uitstekende timing Milou!

Wait for it…

Aan het ontbijt hadden ook de andere dames lucht gekregen van de nieuwe verleider.

Exact wat dit programma nodig had: nóg een rustige jongen.

Daar was Rick weer, als z’n volle hyperkinetische zelf.

En de Thaise postduif was ook eindelijk gearriveerd, want Morgan kreeg de videoboodschap van z’n vriendin Rodanya te zien.

In het filmpje smeekte Rodanya haar vriend om zich wat meer open te stellen voor de verleiding. Volgens haar gaat hij niet 100% de relatietest aan, terwijl dat net wel de reden was van hun deelname.

Ook Laura deed haar best, maar werd opgepiept door de Enterprise om op Planeet Temptation grote rosse verleidsters met dikke poepen uit te roeien.

FLOEP!

Dankzij een zinkgat in het sterrenstelsel komen we al meteen aan bij het kampvuur die avond. Gelukkig maar, anders vielen we zelf ook in slaap.

Ook Laura had het heelhuids gehaald!

Demi was als eerste aan de beurt, zij zag haar vriend Sidney op onnavolgbare wijze afgeven op nieuwe verleidster Hung.

Hold that thought Demi. Je verandert mogelijk van gedacht eenmaal je op beeld twee ziet hoe Sidney je te kakken zet.

Als je van de duivel spreekt. Hoe gaat ie, Sid?

Hij kreeg te zien hoe z’n vriendin Demi zich openstelde tijdens een date met verleider Maxime. Daarin leek ze zich al mentaal voor te bereiden op een potentiële breuk: “Stel er gebeurt iets heel raars, waar ik niet van uitga, er is altijd wel leven ergens na. Snap je wat ik bedoel? Je leven gaat altijd wel door. Je wordt sterker en het moet ook met een reden gebeuren.”

Rick vatte het pleidooi nog even samen in gebarentaal zodat Sidney de boodschap zeker zou begrijpen.

Maar tevergeefs...

Waar zit die Thaise postduif als je ze nodig hebt!

Rodanya kreeg een Morgan te zien die zich stukken meer vermaakte. Maar ook dat was niet naar haar zin. Volgens haar zat verleidster Tisha te dicht tegen haar vriend aan. Zij wilde eerder dat de verleidster een metertje of drie afstand hield. Tot ze in het water viel, namelijk.

Morgan kreeg opnieuw beelden van Rodanya met verleider Danicio.

En excelleerde weer in gelatenheid.

Komaan, kan er iemand wat heftiger reageren dan dit? Jullie lijken wel hersendood.

Oh daar is Lizzy, met een niet te verstane boodschap voor Laura!

Maar ook zij reageerde laconiek en meende ‘content’ te zijn met de beelden.

Over naar Roger die beelden kreeg van een Laura die de boel saboteerde.

Hij zag hoe Laura Milou weg hield van de verleiders en de verleiders haar een cockblockster noemden.

Rick wilde weten of Laura hier wel was voor de juiste reden. Ze trekt anderen weg van de verleiding en gaat zelf evenmin de temptation aan. Werd ze ingehuurd door VTM, Eén, ATV en NPO?

Maar dan deed Heikki een schokkende ontdekking. Hij zag hoe Milou vrijgezel Jietse op haar kamer had uitgenodigd om er wat over seks te praten.

Van harte Rick?

Ook Milou mocht zich schrap zetten voor compromitterende beelden.

Nog niet.

Ook Ayleen’s gesprekje met verleidster Naomi kreeg Milou voor de kiezen. Daarin vertelde de zwartharige verleidster over de indecent proposal van Heikki…

Alweer lachende gezichten, maar op de terugweg vielen de maskers af.

Heikki was een gebroken man.

Sidney probeerde wat wijsheid in hem te praten maar haalde zo wereldwijd de toorn van biologen op de nek.

En op welke obscure website heb je dat precies gelezen?

Ook Demi zakte als een slappe berg wasgoed ineen.

Ze bracht verslag uit bij de verleiders.

Heikki wou de verleidsters niet eens onder ogen komen. Hij sloot zich meteen op in zijn kamer.

Z’n maatje Sidney probeerde hem op te peppen.

En ook Laura bleek minder content met haar beelden dan aanvankelijk gezegd.

Demi was catatonisch.

Oeps, net op dat moment bracht Sidney je weer in diskrediet.

Maar Demi beet proactief van zich af. Al dat gelul over het hebben of niet hebben van een job. De job die men haar alvast niet kan afpakken is haar nose job!

En dan legde de brunette eigenhandig een staaf dynamiet onder haar relatie:

Heikki zag een mier voorbij kruipen. De depressie scheen nabij.

En ook Sidney hield het niet langer droog.

Milou volgde.

Volgende week worden er stevige schouders aan de kandidaten aangeboden!

En komt er ook een nieuwe vrouwelijke verleidster bij!

Bij leven en welzijn,

ADIEU!