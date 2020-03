Sofie Lemaire vernoemt straten en pleinen naar vrouwen VVDW

00u00 0 TV In de week van de internationale vrouwendag begint Sofie Lemaire (36) aan haar Canvas-reeks 'Meer vrouw op straat'. Daarin wil ze belangrijke vrouwen uit onze geschiedenis een prominentere plaats geven in het straatbeeld. Dat doet ze letterlijk, door meer straten en pleinen naar vrouwen te vernoemen.

De reeks toont het resultaat van de campagne #meervrouwopstraat, die Lemaire exact een jaar geleden lanceerde in haar programma Radio 1. Onder meer actrice Dora van der Groen krijgt een plaatsje, maar bijvoorbeeld ook de vrouw achter 'Ons Kookboek'. Volgens Sofie is het ook nu nog steeds nodig om vrouwen dat extra zetje te geven. "Ik vrees dat de meerderheid denkt dat de strijd voor vrouwenrechten gestreden is", vertelt de presentatrice. "We mogen toch stemmen én geld verdienen? Maar er is nog veel werk aan de winkel."

Ook Lemaire zelf krijgt weleens te maken met vooroordelen. "Dan praten mannelijke collega's over mij terwijl ik naast hen zit: 'Ik denk dat we Sofie meer moeten inzetten voor...' Of een mannelijke collega die me ongevraagd uitlegt wie Lukaku is, terwijl ik best weet dat hij voetbalt. Het gaat om subtiele dingen, maar je wordt er wel onzeker van."

'Meer vrouw op straat', dinsdag om 21.20 uur op Canvas.