Sofie Lemaire doet opvallende oproep: “Ik wil ‘Meer vrouw op straat’” MVO

26 februari 2019

21u20 0 TV Doorheen de geschiedenis hebben heel wat vrouwen fantastische dingen gepresteerd, bedacht en gemaakt. Jammer genoeg is iemand vergeten hun namen te noteren, hun verhalen te onthouden om hen ooit eventueel in een geschiedenisboek te zetten en die vergetelheid toont zich ook in ons straatbeeld. Sofie Lemaire zou daar graag verandering in brengen.

In acht grote Vlaamse steden telde Canvas de straatnamen. Daaruit bleek dat van alle straten die de naam van een persoon kregen, er 85% naar een man werden genoemd, en 15% naar een vrouw. Dat percentage zal in de rest van Vlaanderen ongetwijfeld nòg lager liggen. Een concreet voorbeeld: de stadsplannen van Leuven en Brugge. (blauw = mannen, rood = vrouwen)

Zou het niet geweldig zijn als gerenommeerde vrouwen een eigen plek krijgen in “hun” stad? In de vorm van een straat, een standbeeld, een plein of een andere eyecatcher.

Met #meervrouwopstraat wil Sofie Lemaire stadsbesturen enthousiast maken om hier ook echt werk van te maken.

Acht grote steden hebben zich ondertussen al achter Sofie’s oproep geschaard. Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Leuven, Mechelen en Hasselt zoeken al naar interessante vrouwen die absoluut een blijvende plek in het straatbeeld verdienen.

Op 26 februari richt Sofie haar oproep tot alle burgemeesters van Vlaanderen en tot het grote publiek: Ken je een naam die niet mag vergeten worden in de lijst van geweldige vrouwen? Met een levensverhaal dat tot de verbeelding spreekt, een prestatie die onbetwistbaar straf is, een oeuvre of erfenis die moet gekoesterd worden?

Canvas verzamelt de komende maanden alle getuigenissen op canvas.be en maakt een eregalerij van indrukwekkende vrouwen. Het verslag van de campagne volgt volgend jaar op Canvas, en op straat.