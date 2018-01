Sofie en Kenzo winnen 'Ons Eerste Huis' met verpletterende meerwaarde van hun woning KDL

Bron: VIER 1400 VIER Sofie en Kenzo winnen het tweede seizoen van 'Ons Eerste Huis'. TV De kogel is door de kerk: na wekenlang verbouwen en inrichten aan een hels tempo is de winnaar van het tweede seizoen van het VIER-programma 'Ons Eerste Huis' bekend. Sofie en Kenzo wisten hun huis de grootste meerwaarde te geven en werden daarom beloond met 100.000 euro.

De spanning was te snijden in de finale. De drie koppels namen samen met hun achterban plaats in hun nieuw ingerichte salon en hoopten er bezoek te krijgen van presentator Bartel Van Riet. Die viel met de ultieme kamertrofee binnen in het huis van Sofie, Kenzo en hun zoontje Ruiz in Erembodegem. Het koppel gaf hun huis door de verbouwingen een meerwaarde van maar liefst 50.769 euro en verpletterde de concurrentie daarmee.

"Dit is nog slechter dan een kind kopen", vertelde Sofie, toen ze in spanning zat te wachten op de uitslag. Toen Bartel eenmaal hun woonkamer betrad, sprong Kenzo van pure vreugde op de presentator. Het koppel bedankte ook hun 75-jarige 'peetje' Etienne die dag in dag uit klaarstond om te helpen. Bartel vertelde het koppel nog dat ze geen slechte zaak gedaan hebben door zonnepanelen op hun woning te plaatsen. Ook de vier kamertrofeeën die ze doorheen het programma wonnen, zorgden voor een meerwaarde, maar die gaven niet eens de doorslag, klonk het.

Boy en Aimee uit Lanaken en Brent en Valerie uit Langdorp konden hun teleurstelling niet wegsteken. "Meen je dat nu?", riep Aimee uit toen ze te horen kreeg dat ze met 10.350 euro voor de minste meerwaarde gezorgd hadden. Ook Valerie had op de hoofdprijs gehoopt. "Are you fucking kidding me? Dat snap ik echt niet!", klonk het uit haar mond toen ze te weten kwam dat Sofie en Kenzo de winnaars van het programma zijn.

VIER Valerie en Brent gaven hun huis een meerwaarde van 15.026 euro. Goed voor de tweede plaats.

VIER Aimee en Boy gaven hun huis een meerwaarde van 10.350 euro en werden daarmee laatste.